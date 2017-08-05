СТОЛИЦА: Мошенники обнаружены в аппарате регионального правительства, а болезнь вывела из строя главу Североморска

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас знакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Задержания чиновников из аппарата администрации областного правительства в Мурманске. В настоящий момент в СИЗО находится заместитель руководителя аппарата регионального правительства Эдуард Никрашевский. Также арестован и находится под стражей первый заместитель руководителя Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский. Следствие по делу о мошенничестве при заключении госконтрактов продолжается.

На этой неделе свой пост покинул глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов. Александр Павлович возглавлял флотскую столицу с 2011 года. Причиной отставки градоначальника является его состояние здоровья - уже год он борется с онкологическим заболеванием. По словам Абрамова лечение отнимает слишком много времени и сил. Решение покинуть пост глава ЗАТО, по его словам, принял ещё весной, но дал возможность всем сходить в отпуск, вернуться и в соответствии с законодательством в августе-сентябре провести конкурсные процедуры по отбору кандидатур. 17 депутатов, участников внеочередного заседания Совета, единогласно проголосовали за отставку Александра Абрамова.

10 сентября в Мурманске состоятся дополнительные выборы депутатов городского Совета. Приём документов от претендентов в кандидаты уже завершён. До 9 августа в избиркоме будут рассматривать заявления, но большинство участников выборного процесса уже получили удостоверения. Строитель, муж, отец, коллега, друг… В этом году Олегу Найденову исполнилось бы 70 лет. В честь юбилея в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Памяти первого мэра города Мурманска».

Теплоход «Клавдия Еланская» поменял место стоянки, теперь судно отправляется в путь с закрытой территории Мурманского морского рыбного пора. Однако, это не означает, что мурманчане и гости города больше не увидят белоснежный теплоход, успевший стать легендой областного центра. За свои 40 лет «Еланская» пробороздила почти все моря и океаны. Сейчас это белоснежное судно – единственное средство передвижение, способное доставить северян до Островного на северном побережье Кольского полуострова. К слову, у постоянных пассажиров накопилось немало претензий…

Визовый отдел в генеральном консульстве Королевства Норвегия в Мурманске больше не работает. Это связано с оптимизацией проводимой в дипломатической миссии. Эти изменения, по словам сотрудников учреждения, никак не скажутся на жителях региона, планирующих получить визу в скандинавское государство.

Проезд Пионерский в центре Мурманска на этой неделе был закрыт для движения транспорта. Там трудилась тяжёлая техника. Скоро вместо старого, поврежденного дорожного покрытия этот участок городской сети дорог оденут в новый слой асфальта. Как идут работы на городских магистралях оценил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Наступил последний месяц лета. В учебных заведениях Заполярья завершается подготовка к первому сентября. Готовы ли к новому учебному году в прогимназии № 61 на улице Туристов проверил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Глава администрации Мурманска проверил и ход работ по обустройству спортплощадки у школы № 20, расположенной на улице Баумана. Спортивной подготовке школьников в Мурманске уделяют особое внимание. В городе продолжается строительство новых площадок и реконструкция старых стадионов.

Во время самых длинных в году каникул тысячи студентов и школьников пытаются найти летнюю подработку, чтобы накопить, например, на новый смартфон или просто почувствовать себя независимыми от родителей. Рынок неквалифицированного труда в регионе большой, неопытных специалистов предприниматели берут охотно. Вот только платить молодым людям за усердие готовы далеко не все коммерсанты. Нередко единственной зарплатой, которая остаётся в копилке молодых работников, часто оказывается только бесценный опыт.

Приёмная кампания в вузы и сузы Мурманской области продолжается. Уже завершился приём заявлений в два ключевых университета Заполярья - МГТУ и МАГУ. Теперь абитуриентам предстоит побороться за места в этих университетах и за право учиться на бюджете. О том, как проходит приёмная кампания-2017 и какие специализации может предложить вчерашним школьникам областное Министерство образования, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

За ВДВ! 87 лет назад были образованы Воздушно-десантные войска. 2 августа 1930 года 12 парашютистов впервые поучаствовали в тактических учениях. С тех пор «голубые береты» - гордость российских Вооруженных Сил. В Мурманске главные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, традиционно состоялись у памятника «Разорванное сердце».

В прошедшие выходные в России также отметили День Военно-морского флота. Главный парад состоялся в Санкт-Петербурге. Также парады кораблей прошли во Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани и столице Северного флота – Североморске.

На полуострове Рыбачий военнослужащие Северного флота и делегация из Великобритании открыли мемориал советским и британским лётчикам. Напомним, дипмиссия, которую возглавляет заместитель военного атташе по вопросам обороны Кристофер Джон Коннолли, прибыла в нашу область ещё в начале недели.

Готовь сани летом! На этой неделе Марина Ковтун, глава Мурманской области, проверила ход подготовки к новому отопительному сезону. К началу холодов необходимые запасы топлива, по словам ресурсников, будут созданы. Уже сегодня резервуары «Мурманэнергосбыта», отапливающего 80% домов жителе региона, заполнены более чем на половину.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Пристальное внимание проблемам, связанным с целостностью хрупкой северной природы, уделяется и в Заполярье. По всему региону регулярно проходят экологические акции.

А тем временем в реках Кола и Тулома продолжает болеть лосось. Диагноз прежний - УДН. Болезнь эта относительно новая и неизученная, поэтому пока не ясно, как с ней бороться. Больную рыбу вылавливают и отдают на исследования в специализированные лаборатории. Рыбоход на Туломе в этом году был открыт 15 июня. За это время сотрудники ПИНРО и Главрыбвода насчитали около 5000 экземпляров сёмги, прошедшей по реке. Были выловлены 204 больные рыбы. На Коле рыбоход начался на месяц позже - 15 июля. По реке прошло более тысячи экземпляров, с признаками УДН - 172 рыбы. Динамика не превышает показатели прошлых лет. Напомним, рыба в мурманских водоёмах начала болеть с 2015 года. При этом заражённые особи сёмги встречаются только в Коле и Туломе. 6 больных лососей отправили во Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии в Москве. Там проведут комплексные лабораторно-диагностические исследования рыбы на разных стадиях болезни.

А как чувствует себя рыба в садках и действительно ли ей не страшны болезни, встречающиеся в реках Кола и Тулома, выясняла Манрина Ковтун, губернатор Мурманской области, и журналисты «Арктик-ТВ».

Больше ста лет назад, в 1914 году, экспедиция из 24 человек под руководством Георгия Брусилова пропала без вести при попытке прохождении Северного морского пути. Тайна исчезновения экипажа судна «Святая Анна» и по сей день волнует учёных и исследователей, которые пытаются найти хоть какие-нибудь следы отважных исследователей Северного Ледовитого океана.