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День за днём с «Арктик-ТВ»26.08.17 20:30

СТОЛИЦА: Редакция «Арктик-ТВ» вместе с мурманчанами составила рейтинг детских площадок

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели знакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Главными темами заседания областного правительства стали вопросы медицины, социальной сферы и поддержки молодыхсемей. Как привлечь в регион новые кадры, сделать сферу социального обслуживания конкурентоспособной и поддержать молодые семьи? На эти вопросы отвечали министры регионального правительства.

А губернатор Марина Ковтун на этой неделе проверила ход реконструкции здания драматического театра Мурманска. Она началась ещё два года назад. Первый подрядчик не справился с задачей и сорвал сроки, выполнив лишь два процента работ.

Личный приём по личным вопросам. Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев пообщался с мурманчанами о наболевшем.  

Деревянный дом на улице Калинина не пережил очередного пожара. На этой неделе здесь произошло уже второе ЧП за короткое мурманское лето. Огонь потушили, но жить в деревяшке теперь невозможно. Все квартиры пропитались запахом гари, да и здание, в целом, выглядит далеко не надёжно. Что теперь будет с пятью мурманскими семьями, проживавшими в этом двухэтажке, разбирался журналист «Арктик-ТВ» Денис Прокопенко.

Полярный день позади. Постепенно ночи становятся всё темнее и темнее, а значит пришло время включать систему уличного освещения.

Капитальные ремонты в Мурманске продолжаются. Уже со следующего года городская администрация будет софинансировать работы по реконструкции фасадов старых домов областного центра. Об этом во время очередной проверки стройплощадок у исторических зданий, сообщил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Не выплатили заработную плату, заставляли подписать уведомления о сокращении задним числом, оставили без компенсаций – так поступили со своими сотрудниками  руководители КПК «Арктика», которая до прошлого года занимала территорию Кольского пивзавода. Долгие месяцы люди пытаются добиться справедливости. Ими уже обиты пороги прокуратуры, следственных органов, судов. Неужели некоторым закон не писан?

На этой неделе на Подгорной улице в Мурманске произошло серьёзное ДТП.  Неподалёку от пешеходного моста, ведущего от Хибинского рынка на улицу Фестивальную, столкнулись автокран и легковой автомобиль. Погиб один человек.

На Таймыре на этой неделе разыгралось учебное сражение по высадке морского десанта на необорудованный берег. Перед группировкой сил Северного флота, авиации и спецназа Центрального военного округа стояла задача отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники.

Учения на этой неделе состоялись и в Ленинском районном суде Мурманска. В репетиции эвакуации при возникновении угрозы пожара были задействованы не только представители судебной ветви власти, но и пожарные, а также сотрудники скорой помощи. Учения показали, что к внештатным ситуациям в этом учреждении точно готовы.

Альтернатива отдыху на дорогих курортах – фестивальный туризм. Всё больше северян предпочитают ленивому отдыху на пляжах поездки по музыкальным праздникам и отдых в палатках.

Стоит ли жителям Мурманска бояться вируса Коксаки и отказываться от отдыха в Турции, где по рассказам очевидцев наблюдается вспышка этой инфекции? В зоне риска чаще всего оказываются дети.

В группе телеканала «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» мы составили рейтинг детских площадок областного центра. Мурманчане присылали фотографии с положительными и отрицательными примерами.  Журналисты редакции вместе с активистами ОНФ отправились в рейд по игровым площадкам, которые советовали навестить телезрители. По нашей информации, ситуация в некоторых дворах уже поменялась. Так, например, компания «Севжилсервис» сообщила в редакцию, что отремонтировала горки и качели на тех площадках, которые вошли в топ отрицательных примеров.

Тем временем, юные туристы - воспитанники Центра дополнительного образования «Лапландия» - отправились покорять Хибины. Ребята – будущие экологи и краеведы. Они решили изучить крупнейший горный массив Кольского полуострова. Поход первой категории сложности стартовал в Кировске. Из Мурманска в экспедицию ребят провожала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

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Zviygincew
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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