СТОЛИЦА: С опасной авиабомбой справились быстро, а вот с долгами за ЖКУ – не получается

Сто лиц, событий и мнений, «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами уходящей недели знакомят Юлия Савина и Артем Кузьмин.

Главной темой этой недели, пожалуй, стала операция подрыва авиационной бомбы на Семёновском озере. И не смотря на то, что он не вышел громким, подготовка и сама операция по ликвидации случайно обнаруженного на дне водоёма снаряда времён Великой Отечественной войны прошла на высшем уровне.

В операции приняли участие специалисты Северного флота, регионального МЧС, полиции, СКР и других служб. Для того чтобы безопасно произвести взрыв, пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов и полностью закрыть доступ для пешеходов, транспорта в километровой зоне от места опасной находки.

Навстречу стопроцентной собираемости коммунальных платежей – на этой неделе эта тема стала сквозной на заседании областного правительства. Полгода назад губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала поручение профильному министерству и главам муниципалитетов – поднять платежную дисциплину и разобраться со старыми долгами.

На сегодняшний день дебиторская задолженность за свет, тепло и воду в масштабах региона приблизилась к астрономической цифре - 11 миллиардов рублей.

Заключительную в нынешнем политическом сезоне региональную неделю депутат Государственной Думы Алексей Веллер начал с посещения стройплощадки. Бывший градоначальник впервые в качестве российского парламентария побывал «в гостях у «Сказки» - посетил детский городок, расположенный недалеко от Семёновского озера. Но на объекте политик вёл себя скорее как профессиональный строитель и давал дельные советы представителю подрядной организации по благоустройству территории.

Также депутат Государственной Думы Алексей Веллер ознакомился с ходом строительных работ, которые ведутся и вокруг Семёновского озера. Долгожданное преображение одного из любимых мест отдыха мурманчан не за горами.

В Мурманске продолжается обустройство детских площадок. На этой неделе в сквере на улице Хлобыстова открыли необычный космический игровой комплекс. Аллея поколений – одна из немногих оборудованных зон для семейного отдыха в микрорайоне Ленинского округа, поэтому для местной детворы такое событие – большой праздник.

В отделе судебных приставов Октябрьского округа города Мурманска открылось небольшое почтовое отделение. Сотрудники учреждения будут работать несколько раз в неделю, принимая платежи и консультируя посетителей учреждения. Совместный проект работает в тестовом режиме и был создан для удобства посетителей, которые помимо погашения задолженностей смогут воспользоваться рядом других услуг.

На этой неделе состоялось очередное заседание общественного наблюдательного совета акции «Помоги спасти жизнь ребенка». Главная повестка собрания – распределение денежных средств между теми, кто подал заявки на участие в этой программе. Напомним, проект работает с 2012 года, в нём принимают участие различные организации и предприятия заполярной столицы, а также все неравнодушные горожане. Благодаря акции дети могут получить квалифицированную помощь и пройти лечение и в России, и за рубежом. За время существования проекта удалось собрать около 12 миллионов рублей.

Неравнодушные мурманчане, в том числе и зрители телеканала «Арктик-ТВ», помогли уже не одному маленькому северянину. Герой благотворительного проекта «Море доброты» с рождения страдает эпилепсией. Мы познакомились с Димой Григорьевым, когда ему было 6 лет. Тогда стоял вопрос, сможет ли мальчик посещать школу. Но болезнь с помощью отзывчивых зрителей «Арктик-ТВ» удалось взять под контроль. Однако, за последний год состояние мальчика сильно ухудшилось. Уже 6 августа его ждут врачи в Москве. Но у семьи нет денег на поездку в столицу.

Целый «Мир» - бюджетникам и пенсионерам. Сотрудники государственных и муниципальных учреждений Заполярья продолжают получать новые карты национальной платежной системы. На пластик, где вместо привычного «Виза» или «МастерКард» написано «Мир», переводят и получателей пенсий. Журналисты «Арктик-ТВ» узнали, в чём отличие новых карт, где ими можно расплатиться.

3-летний Тимур Кочега точно знает, что если очень сильно попросить маму и папу, то они, не дожидаясь совершеннолетия, подарят машину, а лучше две.

Чем самый юный автотрюкач всех времен и народов покорил сердца юных мурманчан, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

В сентябре в Мурманской области пройдут несколько муниципальных выборов. Голосование за новые составы Советов депутатов, например, пройдут в Видяево, Териберке и Ковдорском районе. Дополнительные выборы будут проведены в Мурманске, Коле, Ревде, Никеле и Варзуге. А вот жителям ЗАТО Александровск предстоит проголосовать за кандидатов по двум одномандатным округам.

В сентябре Мурманск ждут довыборы в Совет депутатов г.Мурманска. Кампания по регистрации кандидатов в депутаты сейчас в самом разгаре. Мурманчане, желающие принять участие в довыборах, уже приносят документы в территориальную избирательную комиссию. Некоторые из заявившихся, а это представители регионального отделения партии «Единая Россия», предварительно участвовали в рейтинговом голосовании – партийном праймериз, на котором и получили путёвку на участие в выборах 2017 года. В основном во власть рвутся мужчины, но есть и несколько женщин. Трудностей со сбором необходимых документов у претендентов в кандидаты пока не возникло ни у кого.

На этой неделе депутат Государственной Думы Алексей Лященко с рабочей поездкой посетил ЗАТО Александровск. Под его руководством прошло совещание, посвященное проблемам ЖКХ и новшествам в законах, которые влияют на жизнь в ЗАТО. Повестку дня встречи сформировали обращения граждан. Накануне они встретились с депутатом Госдумы, чтобы спросить, а будет ли построен садик? какова судьба старого аварийного моста? как теперь – после новых решений законодателей федерального уровня – будет формироваться очередь на переселение из ЗАТО?

Социальные сети стали важной частью нашей жизни. По личным страницам в интернете некоторые работодатели выясняют подноготную сотрудников или соискателей, а прокуроры – склонность к экстремизму. В Кировске перед судом предстали два местных жителя. Молодые люди поделились со своими подписчиками композициями, которые, как оказалось, входят в перечень экстремистских материалов. Согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях эти действия приравниваются к массовому распространению запрещенной информации, ведь в интернете ознакомиться с экстремистскими материалами может неограниченное количество людей. Эта статья предполагает штраф и даже административный арест. Нарушения выявили в городской прокуратуре во время мониторинга Всемирной паутины. Разместивших публикации кировчан, вызвали в надзорное ведомство, а административные дела направили в суд.

На этой неделе обвинительный приговор зачитали начальнику отдела лавинной безопасности и главному специалисту по оперативной работе транспортного управления АО «Апатит». Напомним, в феврале 2016 года на Кировск обрушилась лавина. Стихия унесла жизни троих мужчин.

Сотрудники охотнадзора Мурманской области отмечают, что поголовье медведей в нашем регионе неуклонно растёт. Если в 1978 году у нас насчитывалось этих 300 хищников, то в наше время их уже больше 900. Несмотря на мероприятия по регулированию численности, опасных животных медведей можно всё чаще увидеть не только в лесах, но и в черте города.

А вот ля белых медведей в финской Лапландии среди лета начался зимний сезон со снежными горками. Снегом с мишками, обитающими в зоопарке Рануа, поделился горнолыжный курорт Рука. Там его запасали впрок для своевременного начала следующего зимнего сезона. Всё лето он хранится под слоем опилок. Идея поделиться с медведями пришла в голову ребёнку одного из работников центра. Белым мишкам в жаркие дни лета подарок – целый грузовик со снегом - пришёлся кстати, они в нём резвились и кувыркались. Всего в зоопарке, расположенном недалеко от Рованиеми, живут около 200 разных животных.

Лето – это маленькая жизнь, говорится в известной песне. В Заполярье этот праздник длился уже неделю. Хорошая погода и счастливые лица мурманчан – тому подтверждение. Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у северян, что делать тем, кто остался на лето в Мурманске.