СТОЛИЦА: Торговый порт борется с пылью, а Кольский пивзавод завершает реконструкцию

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели знакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

17 лет прошло с момента гибели атомной подлодки Северного флота «Курск» в Баренцевом море. Трагедия, за которой следили миллионы людей, несмотря на обнадёживающие прогнозы специалистов, унесла жизни 118 моряков-подводников. В Мурманске, Североморске и Видяево, откуда в последний рейс ушел атомный подводный крейсер, провели митинги памяти. Памятные мероприятия прошли и в ЗАТО Александровск, судьба которого неразрывно связана с атомным флотом. Здесь вспоминали не только трагедию экипажа «Курск», но и других подводников, погибших в мирное время.

Вопросы хода строительства Мурманского транспортного узла стали главными на совещании, которое на этой неделе провёл глава государства. За круглым столом в Калининграде Владимир Путин, губернаторы регионов Северо-Западного федерального округа и представители правительства РФ обсудили развитие транспортной инфраструктуры. В совещании приняла участие и глава Заполярья Марина Ковтун. Президент назвал строительство Мурманского транспортного узла – одним из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России. От увеличения мощностей порта в столице Заполярья зависит не только развитие Северного морского пути и Арктического шельфа, но и поставки за рубеж, в том числе и угля. Ход реализации проекта, который должен быть завершён к 2020 году, обсудили на высшем уровне. Глава государства отметил и важность внедрения передовых технологий перевалки грузов, основанных на строгих экологических нормах и стандартах.

Новые средства борьбы с угольной пылью. В рамках Года экологии, руководство Мурманского морского торгового порта реализует 12 проектов, направленных на уменьшение вредного влияния на окружающую среду. Основная цель каждого – сделать процедуру перевалки грузов чище. Одно из последних новшеств внедряемых на предприятии - водяные контуры, которые устанавливают на конвейеры для транспортировки угля.

Подготовка к отопительному сезону, вопросы финансирования МАГУ, запуск единой информационной системы государственного обеспечения и многое другое - в правительстве Мурманской области на минувшей неделе состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Марины Ковтун.

На месте полуразрушенного оборудования – новая специализированная техника, на месте бараков – отремонтированные помещения. Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ», посетив это предприятие год назад и сосем недавно, готовы показать, чем живет Кольский пивоваренный завод сейчас. Сегодня здесь новые полноправные руководители, которые вложили в модернизацию предприятия десятки миллионов рублей и сумели сохранить коллектив пивоварни. Уже осенью завод снова заработает в полном объёме.

Национальный парк «Хибины» может появиться уже в этом году. Окончательное решение вопроса о создании особой эко-зоны на территории Кольского полуострова теперь зависит от Минприроды РФ. Комплексное обоснование национального парка «Хибины» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. Все необходимые материалы переданы в Минприроды России для согласования и подготовки распоряжения правительства Российской Федерации. Если всё пройдёт успешно, то национальный парк может появиться уже в этом году. Напомним, о создании особой зоны в Хибинах говорили ещё с начала ХХ века. Экологи ведут активную работу в этом направлении уже более 10 лет. На уровне региона мы сделали всё от нас зависящее, комментируют в региональном отделении Всемирного фонда дикой природы.

У благотворительного проекта «Море доброты» редакции «Арктик-ТВ» новый подопечный. Даша Витовская из Полярного страдает ДЦП. Семилетняя девочка не умеет ходить, однако, поставить ребёнка на ноги реально. Ключевую роль в судьбе ребёнка может сыграть тренажёр, который советуют приобрести врачи. Стоимость аппарата - более трёхсот тысяч рублей.

Фестиваль спорта «Гольфствим» стартует 9 сентября. Подготовка к массовому спортивному событию идёт полным ходом.

В Мурманском областном суде на этой неделе начался новый виток разбирательств по делу о крушении буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Напомним, в мае этого года Первомайский районный суд Мурманска приговорил двух бывших руководителей «АМНГР» к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Родственники жертв катастрофы с таким решением служителей Фемиды не согласились и подали две апелляции.

На этой неделе сразу в двух домах в Мурманске обвалились потолки. Произошло это на разных концах города и с разницей всего в несколько суток.

Безденежье после отпуска, дорогостоящие сборы в школу, холодные батареи и большие счета за отопление. Такой сюрприз ждёт жителей шести домов в Зеленоборском и Мурмашах. Впрочем, неожиданные квитанции получат и другие жители Мурманской области. Кто виноват в этом? Что делать в ситуации, когда помимо ежемесячного платежа за отопление приходит корректировка услуг? Журналисты «Арктик-ТВ» искали ответы на эти вопросы.

В Заполярной столице 55 домов, относящихся к объектам культурного наследия. На 2017 год запланирован капитальный ремонт 28 из них. Подрядчик уже приступил к работам. Марина Ковтун, глава региона, Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск, ознакомились с планом реконструкции и лично побывали на объектах.

Отопительный сезон не за горами. Подготовка к холодам идёт полным ходом. В этом году тенденция позитивная – в большинстве домов работы уже завершены.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» прибыл в порт Дудинка на реке Енисей. В ближайшее время военные моряки и военнослужащие арктической бригады приступят к тренировкам по высадке сил десанта на необорудованное побережье. Напомним, это уже шестой арктический поход надводных сил Северного флота.

«Кольское» пиво должно производиться на Кольской земле. По крайней мере, именно так думают потребители. В редакцию телеканала «Арктик-ТВ» обратились мурманчане, которые, купив своё любимое пиво, почувствовали себя обманутыми. На бутылочной этикетке вместо нашего города, где производится это пиво, значится Тверь. В ситуации разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

На этой неделе в Апатитах на пешеходном переходе под колеса внедорожника попал ребёнок. ДТП произошло на улице Ферсмана. Водитель автомобиля «Додж» допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Ребёнка госпитализировали с переломом и сотрясением мозга. Очевидцами аварии стали журналисты издания «Хибинформбюро», которые отправили запись с видеорегистратора в рубрику «Мобильный репортёр» нашей редакции. Напомним, каждый телезритель может стать соавтором выпуска новостей. Достаточно прислать своё видео к нам в редакцию с пометкой в «Мобильный репортёр».

У 73-летней мурманчанки украли дорогостоящий велосипед. К счастью, пенсионерке не пришлось долго расстраиваться. Имущество быстро вернули хозяйке. О том, как удалось задержать злоумышленника, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».

Прошло меньше месяца со дня открытия новой детской игровой площадки на улице Хлобыстова. Однако она уже успела привлечь внимание не только детей, но и вандалов.

Уникальное технологическое оборудование и современный подход к обучению- уже этой осенью в Мурманской области откроется детский технопарк «Кванториум». Это флагманский федеральный образовательный проект, который реализуется уже в 19 регионах России. Ещё в 17-ти технопарки откроются в этом году.