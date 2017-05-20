СТОЛИЦА: У Терибирки - светлое будущее, а в Мурманске - весенние потопы

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами уходящей недели знакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Тарифы на коммунальные услуги снова вырастут, но незначительно. А в ряде муниципалитетов плата за тепло вообще останется на прежнем уровне. Под занавес рабочей недели губернатор Мурманской области провела заседание правительства. На нём говорили не только о тарифах, но и о бюджете и социальной политике региона.

Тем временем, в областной думе состоялось второе заседание апрельской сессии. Парламентарии обсудили вопросы налогообложения и административного законодательства, заслушали доклад уполномоченного по правам человека. А вот вопрос об увеличении времени продажи в магазинах региона алкогольной продукции опять решили отложить.

Есть ли будущие у Териберки? Появится ли новая дорога к посёлку? Кто заинтересован в создании рабочих мест на краю света? На этой неделе в областном правительстве на заседании проектной группы по развитию этого населенного пункта пытались ответить на эти и другие вопросы.

Следующий сюжет не для слабонервных. Рядом с автодорогой за Кольским мостом на западной стороне Кольского залива обнаружили тела беспородных собак. Животных с явными признаками насильственной смерти неизвестные просто свалили на обочине. Чуть позже убитых собак нашли и в Мурманске на улице Достоевского. Тело ещё одного животного обнаружили в Росте, в районе улицы Сивко, рядом с гаражным кооперативом. В социальных сетях говорят о вновь набирающей силу волне догхантеров. Так ли это? Разбирались корреспонденты «Арктик-ТВ».

К другим происшествиям. Опасность может поджидать даже на пустынных улицах. Нередко, с приходом тёплых дней, у некоторых северян начинается весеннее обострение. Иначе как объяснить поступок, который совершила взрослая женщина в Кандалакше? На кадрах, снятых камерой наблюдения, чётко видно: к пешеходному переходу подходит девочка и ждёт зелёного сигнала светофора. Женщина, проходя мимо, толкает школьницу, которая падает и не успевает понять, что же произошло. Старушка, как ни в чём не бывало, покидает место происшествия. Всё это произошло в Кандалакше рядом с торговым центром «Малахит» на глазах горожан. Правоохранительные органы разыскивают свидетелей этого происшествия. Все, кто обладает какой-либо информацией, могут позвонить по телефону, указанному на экране.

Два разбойных нападения, три грабежа и кража. В течение года двое преступников терроризировали мурманчан. За это время они смогли присвоить деньги и драгоценности на сумму свыше 2 миллионов рублей. Полицейские задержали хулиганов во время совершения очередного преступления.

На борту промыслового судна «Нева» пограничники обнаружили несколько тайников с контрафактной рыбой. Количество найденной продукции впечатлило даже сотрудников контролирующих органов. Моряки спрятали в трюме больше 2 тонн неучтенных морепродуктов. Коробки с нелегальной рыбой экипаж помечал рисунками. Видимо, запасы команда не предполагала отдавать на продажу, а планировала использовать дары моря в личных целях. В отношении капитана возбуждено административное дело за нарушение правил рыболовства. Вся незаконная рыбопродукция изъята. Судовладелец «Невы» уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные правонарушения.

Историческое событие для Мурманской области! В губе Андреева состоялась выгрузка первого корпуса с отработавшим ядерным топливом атомных подводных лодок. Это означает, что в нашем регионе началась работа по снижению риска утечек и аварийных ситуаций в хранилище с опасными отходами. 10 лет ушло на разработку проектной документации, проведение экспертиз, строительство и сдачу в эксплуатацию сложных объектов. Сейчас работы идут согласно регламенту в штатном режиме. За один день удалось выгрузить семь отработавших контейнеров. Первая отправка ядерного топлива для дальнейшей переработки намечена на конец июня. Наблюдать за ходом будущей операции приедут министры иностранных дел Норвегии и России.

На этой неделе в Североморск на крейсер «Петр Великий» прибыла копия Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы. Участники крестного хода провели на борту торжественную церемонию, в которой приняли участие военнослужащие.

На российско-финской границе задержали двух россиянок, в багаже которых нашли предметы, по предварительным данным принадлежащие военнослужащим немецкой армии времён Великой Отечественной войны. Как утверждают задержанные, о содержимом коробок они не знали, знакомые попросили их перевезти ручную кладь через границу и передать её по назначению в Мурманской области. Назначена экспертиза с целью идентификации предметов, по результатам которой будет принято решение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Совсем скоро для мурманских школьников наступят летние каникулы. Те, кто остается на летние месяцы в Мурманске могут подработать. Найти вакансию по душе юным северянам поможет Центр занятости населения. Он уже открыл свои двери для молодёжи.

На этой неделе в Заполярье вернулось долгожданное солнце. Столбик термометра не то чтобы стремительно, но ползёт вверх. Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у горожан, поменялось ли у них настроение с приходом тёплых дней в наш регион?

Однако, потепление приносит не только радость. Под занавес рабочей недели в Мурманске возникла аварийная ситуация. Потоки воды залили часть Траловой улицы в районе проходной судоверфи. За несколько часов вода подтопила складские помещения и электроподстанцию Мурманского морского рыбного порта. Сначала была небольшая лужа, затем – целый поток воды. Люди, которые работают на Траловой, оказались буквально в плену – покинуть рабочее место невозможно. Пострадало и имущество рыбного порта – вынести все со складов портовики не успели. Убытки будут подсчитывать впоследствии, так как в первую очередь – борьба со стихией, которая уже оставила часть объектов в порту без электричества.

Весенний потоп на этой неделе был отмечен и в северной промзоне Мурманска. Из-за роста температур воздуха и интенсивного таяния снега в районе дома № 15 по улице Промышленная весенние воды начали подтапливать территорию складских помещений компании «Мурманэнергосбыт». Потоки воды из ливнёвок и коллекторов уже затопили рабочую зону, достигнув в некоторых местах критической отметки в 40 сантиметров . Вода подступает к ёмкостям мазутного хозяйства компании, что представляет угрозу для двух резервуаров с топливом. По предварительным данным, источником опасности стали паводковые воды реки Роста. На месте ЧП работают городские аварийные службы.

Одновременно с потеплением в регионе начался и пожароопасный сезон. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Мурманской области. С начала мая уже произошло 30 поджогов травы, общая площадь пожаров превысила 12 тысяч квадратных метров. Причём, девять возгораний пришлись на минувший понедельник. Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС напоминают северянам о личной ответственности: для того, чтобы предотвратить возможное возгорание сухой травы и мусора, необходимо расчищать территорию, прилегающую к дачам и гаражам. И ни в коем случае не стоит поджигать прошлогоднюю траву. В случае, если возгорание всё же началось, следует незамедлительно вызывать огнеборцев по номеру телефона «112».

В общегородских субботниках, которые проходят 19 и 20 мая, принимают участие и сотрудники торгового порта. Докеры убирают зелёные зоны в близи от родного предприятия, а в дань уважения к жителям города-героя очищают от скопившихся песка и пыли сквер у морского вокзала.

Жители заполярной столицы приняли участие в реализации проекта «Комфортная городская среда», главная цель которого - благоустройство дворовых территорий. В этом году одобрили 11 заявок горожан. Теперь возле ряда домов по улицам Достоевского, Миронова и Гагарина оборудуют специальные места для сбора мусора, организуют временные парковки, установят детские и спортивные площадки. Также этой программой предусмотрено благоустройство парков и скверов. Проект рассчитан до 2022 года, поэтому активные граждане ещё смогут внести предложения по обустройству микрорайонов и зелёных зон.

Новые погрузчики, реконструкция холодильников и кран «Альбатрос» - руководство Мурманского морского рыбного порта продолжает последовательную работу по обновлению мощностей предприятия. Несмотря на энтузиазм хозяев, есть у порта и проблемы. Как с ними справляется руководство предприятия, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

О ветеранах Великой Отечественной войны стараются заботиться не только в канун празднования Дня Победы. С 2007 года в Мурманске реализуется социальная программа по ремонту жилья участников войны. В этом году городские власти приведут в порядок 10 квартир ветеранов. Например, в квартире мурманчанина Германа Ивановича Зяблицкого уже начались ремонтные работы.

А для всех любителей спорта уже в сентябре откроет свои двери обновленный спортивный комплекс «Авангард». За предстоящий летний сезон строители полностью отремонтируют большой спортивный зал. А поклонники баскетбола, наверняка, оценят новое напольное покрытие в этом зале.

Этой осенью Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова отпразднует свой 85-й день рождения. Все эти годы Дворец является неотъемлемой частью жизни северян, радует мурманчан и гостей города разнообразными мероприятиями: вокальными и хореографическими конкурсами и фестивалями, красочными концертами коллективов дворца и яркими новогодними представлениями. Коллектив «Кировки» задолго до праздника уже начал получать поздравления. Одним из первых свой подарок преподнёс коллектив предприятия «Электротранспорт».

В Казани состоялась четверть финала Первой лиги КВН. Соперниками мурманчан стали команды Ульяновска, Челябинска, Краснодарского края и Москвы. В тяжёлой борьбе ребята из «Морской академии» заняли первое место. На этой неделе мэр города Дмитрий Филиппов встретился с мурманскими квнщиками.

Наступает период последних звонков и выпускных вечеров. Первыми с учителями прощаются учащиеся начальных классов. В мурманской школе № 5 практически все учащиеся, а это 75 человек, продолжат получать образование дальше в родных стенах. Так что уходят они совсем ненадолго, только на период летних каникул.