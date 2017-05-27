СТОЛИЦА: В ЗАТО г.Североморск ратуют за единоначалие, а в ЗАТО Александровск – провели праймериз

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели знакомят Юлия Савина и Максим Голямин.

На этой неделе мурманские школьники сделали первый шаг во взрослую жизнь. На площади Пять Углов для 3800 выпускников столицы Заполярья прозвенел последний звонок. По традиции девушки и юноши собрались в центре города, чтобы попрощаться со школой. Поздравил ребят глава муниципального образования Дмитрий Филиппов.

А лучшие из лучших учащихся областного центра получили награды от администрации города. Андрей Сысоев лично поздравил 25 выпускников, показавших самые достойные результаты в период обучения.

На этой неделе в гимназии № 8 во взрослую жизнь провожали выпускников девятых классов. Среди них школьники, шефство над которыми в этом году взял Мурманский морской торговый порт.

Вместе со снегом в городах области местами растаял и асфальт. Видео, мягко горя, о плохих дорогах в рубрику «Мобильный репортёр» в редакцию «Арктик-ТВ» прислала жительница Мурманска Анастасия Завьялова. «Яма», про которую рассказывает автор ролика, может быть открытым канализационным колодцем. Возможно, что это коммунальные службы таким образом борются с паводком. Место никак не огорожено, а из-за большой лужи заметить яму просто невозможно. Из–за чьей-то халатности сразу несколько автомобилей попали на этом месте в ДТП. Ремонт подвески, пробитых колес и погнутых дисков влетит владельцам транспортных средств в копеечку. Видео было снято на Инженерной улице. После происшествия это место хотя бы засыпали песком. В чём убедились активисты Общероссийского народного фронта, которые на этой неделе проверяли качество мурманских дорог. В первую очередь общественники посещают те улицы, на которые жалуются автомобилисты. Дорожные рейды «фронтовики» проводят по всему Северо-Западу. В каждом муниципальном образовании общественники встречаются с представителями власти, но в рейд едут сперва по самостоятельно выбранному маршруту, а уже потом по предложенному администрациями. В поле внимания приезжих специалистов и участников ОНФ Мурманской области оказались улицы, на которые поступило больше всего жалоб от северян. По заверениям участников дорожного рейда, здесь вскоре будет выполнен ремонт.

А первой улицей, где в этом году начались серьёзные дорожные работы, стала Домостроительная. По словам рабочих, это одна из самых проблемных магистралей в городе, покрытие здесь сегодня далеко не идеальном состоянии. Сейчас строители снимают верхний слой полотна, но как только начнёт работу асфальтобетонный завод рабочие начнут и укладку покрытия. Улица Домостроительная выбрана не случайно и дело не только в количестве ям на дроге. Специалисты решили начать ремонт именно с периферийных улиц, они загружены не так сильно, как центр города. А вот ремонтировать, например, проспект Ленина будут ближе к середине лета, когда большинство автолюбителей уедут на отдых и поток транспортных средств, мешающих процессу, снизится. Серьёзные работы в этом сезоне так же выполнят на Нижнеростинском шоссе, улице Подгорная, проспекте Героев-североморцев. В Мурманске благоустроят дворы и территорию рядом с Семёновским озером. Из федерального бюджета выделят 40 миллионов рублей на создание комфортной городской среды.

За эту зиму дорожные службы Мурманска высыпали на городские улицы 26 тысяч кубометров песка и соли. Снег сошёл - песок остался. Теперь дорожникам предстоит убрать его с дорог и тротуаров. Для этого используют специальные машины-пылесосы.

Наступает сезон отпусков. Чтобы договориться о сотрудничестве в сфере туризма, в Мурманскую область приехала делегация из Крыма. Гости с далёкого полуострова надеются на увеличение потока северян, но, в то же время, хотят оценить туристический потенциал Заполярья.

На этой неделе в Мурманске выбрали «Супер-папу». Желающих поучаствовать в конкурсе на звание лучшего отца набралось немного, но зато среди участников были родители-рекордсмены. Например, один из них воспитывает сразу четырех дочек!

На улицах Снежногорска появился необычный автобус. Дизайн для него придумал воспитанник местного детского сада. Для автора в транспортном средстве предусмотрено почётное место для проезда.

Депутат областной думы Герман Иванов написал обращение в прокуратуру, поводом для него послужила публикация на одном из Интернет-ресурсов. В материале автор говорит о том, что ряд чиновников регионального правительства, в частности региональный министр природных ресурсов и экологии, имеют отношение к строительству дач в лесопарковой зоне рядом с озером Кильдинское. Водоём расположен в нескольких километрах от областного центра в Кольском районе. Как заявил Герман Иванов, по данному поводу к нему обратились избиратели, которые также увидели публикацию в Интернете. Депутат посчитал нужным написать заявление в следственные органы, чтобы проверить указанные в публикации факты и, если они не подтвердятся, официально опровергнуть информацию, бросающую тень на представителей власти.

Региональное правительство уже отреагировало на произошедшее. Вопрос подняли на заседании комиссии по противодействию коррупции, встреча прошла под председательством губернатора Мурманской области. Комиссия признала, что в действиях министра природных ресурсов и экологии есть признаки нарушений. Подробности не указываются. Эта информация появилась на официальном сайте правительства региона. С 29 мая 2017 года Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности.

На этой неделе в Североморске состоялось заседание Совета депутатов, на котором о своей работе отчиталась глава администрации Ирина Норина. Но как ни старалась сити-менеджер говорить о заслугах, глава ЗАТО Александр Абрамов обратил внимание на главное, но, к сожалению, упущенное из внимания Ириной Нориной - вывоз снега и состояние сферы ЖКХ, которая вызывает наибольшее количество жалоб североморцев.

А в ЗАТО Александровск накануне состоялись народные предварительные голосования. Праймериз позволил определиться с кандидатами в депутаты Совета депутатов ЗАТО от партии «Единая Россия». Лидером предварительной избирательной гонки стала Ольга Гарагуля, которая стала гостем студии «Арктик-ТВ». Ольга Николаевна ответила на вопросы журналистов и рассказала о своём видении развития ЗАТО Александровск.

Единый социальный проездной билет подорожал на 70 рублей. Впрочем, это было предсказуемо, стоимость проезда на всех видах транспорта выросла ещё в начале года. Изменение стоимости уже произошло. Сейчас в пунктах продажи социальный проездной на июнь можно купить за 640 рублей. В Мурманске такой билет используют для проезда в троллейбусах и в автобусах на городских и пригородных маршрутах, что редко встречается в других регионах страны. Области на компенсацию льготного проезда ежегодно выделяется 300 миллионов рублей.

В инциденте со сбитым машиной ППС ребёнком разберётся следственный комитет. Ранее мы уже рассказывали о том, что 19 мая патрульный автомобиль совершил наезд на восьмилетнего мальчика в одном из дворов Первомайского округа. Выяснение причин и обстоятельств происшествия займёт около месяца. Всего же на этой неделе на территории области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Сотрудники ГИБДД выявили почти 3 тысячи нарушений Правил дорожного движения. Из них около половины - с помощью приборов автоматической фиксации. 174 нарушения допустили пешеходы. Больше 100 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В аэропорту Мурманска детей сняли с рейса, несмотря на то, что они уже прошли регистрацию и имели на руках посадочные талоны. Мальчишек не пустили на борт без сопровождающего, вот только то, что кто-то из взрослых должен лететь вместе с парнями, их родителям никто не сообщил. Свой комментарий по поводу пришествия дали и сотрудники транспортного предприятия. Что стало причиной спорной ситуации – халатность сотрудников авиакомпании или невнимательность родителей? Корреспонденты «Арктик-ТВ» выслушали обе точки зрения.

В последнее время в Мурманске всё чаще горят автомобили. В основном, машины загораются по вине владельцев - из-за неисправной электропроводки или других технических неполадок. Однако, порой, у полицейских есть все основания полагать, что сгореть транспортному средству в некоторых случаях кто-то мог быть и заинтересован.

Медведи проснулись после зимней спячки и начинают выходить к людям. Видео с таким лесным гостем в рубрику «Мобильный репортёр» редакции «Арктик-ТВ» прислал мурманчанин Дмитрий Попов. Хищник вышел к людям под Оленегорском. Медведя Дмитрий встретил в 8 утра на трассе неподалёку от Оленегорска и сразу же начал снимать его на телефон. Хозяин заполярных лесов гулял вдоль дороги и без опасений подходил к стоящим на обочине автомобилям. Специалисты утверждают, что такое поведение для медведя после спячки дело обычное. Животное выходит к людям в поисках пищи. В то же время, не стоит забывать, что прикармливать лесных обитателей опасно и безответственно. Со временем хищник, привыкший получать еду от человека, может начать наглеть, а, не дождавшись обычного лакомства, вести себя непредсказуемо. Это может привести к человеческим жертвам или отстрелу животного. О медведе, гуляющем по трассе под Оленегорском, стало известно сотрудникам отдела областного Госохотнадзра и полиции. Когда инспектор прибыл на место, косолапый пытался на него напасть, поэтому было принято решение о его отстреле.