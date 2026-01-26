По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Столица Заполярья - место притяжения культурных деятелей страны

В Мурманске стартовал Театральный форум Северо-Западного федерального округа. Его цель - выработка концепции развития театрального дела России до 2035 года.

Это уже пятая региональная площадка в серии форумов, организованных Союзом театральных деятелей России. После Красноярска, Грозного, Рязани и Екатеринбурга «эстафета смыслов» прибыла на Крайний Север. Такой масштабный план мероприятий посвящён празднованию в этом году 150-летия Союза театральных деятелей России.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска, председатель Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ: «Очень хочется, чтобы эти три дня работы были очень плодотворными, а мы надеемся, что мы внесём свой вклад в развитие концепции, наше слово будет услышано».

Центральной темой форума станет панельная дискуссия о стратегии развития школьных театров. Эксперты обсудят, как с помощью театральных кружков воспитывать в детях не только творческие навыки, но и осознанность, гражданскую позицию. Не менее важная дискуссия первого дня форума о культурных инструментах осмысления специальной военной операции.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Коллектив нашего театра уже был в зоне СВО, мы были в регионах, играли спектакли для детей. Мы все на своём посту должны помочь ребятам, которые с оружием в руках отстаивают интересы нашей Родины, а культура имеет огромное значение в этом».

Работа форума построена на анализе прошлого, настоящего и будущего. Участники, которых около 120 режиссёров, актёров, критиков, разберут уроки истории, проанализируют сегодняшние вызовы и построят гипотезы завтрашнего дня.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Именно вы и творчески и политически поднимаете знамя, и ведёте за собой людей».

Главная задача таких встреч - превратить будущую концепцию из формального документа в реальный рабочий инструмент для российского театра. Обсуждают всё: от практических вопросов до сохранения национальных традиций театров народов Севера.

Надежда Скляр, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ: «Театр будущего, главное, чтобы работал в рамках реалий, развивался. Но не терял свою классичность и академичность».

Помимо интенсивной работы, участников форума в течении трёх дней ждёт насыщенная культурная программа: концерты и просмотр спектаклей мурманских театров. Итоги будут подведены 28 января и переданы для обобщения на Всероссийский финальный форум, где соберутся наиболее активные участники всех этапов.

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
