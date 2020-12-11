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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.20 19:30

Столица Заполярья – сплошной арт-объект. Если приглядеться

Для креативных людей Мурманск – это не просто город, расположенный за Полярным кругом, а пространство, наполненное необычными арт-объектами. Неравнодушные волонтёры смогли организовать самые неожиданные экскурсионные маршруты по столице Заполярья.

Знакомые улицы, привычные маршруты по дороге от работы домой - большинство этих городских локаций ничем не примечательны. Но для человека с нестандартным мышлением, как у дизайнера Валентина Петрова, даже обыкновенная серая хозяйственная постройка может стать арт-объектом, наполненным смыслом.

Валентин Петров, дизайнер: «Это телефонная будка, насколько вы могли заметить, похожа на все телефонные лондонские будки. Но на самом деле здесь в Советском Союзе располагалась АТС и сюда свозились все телефонные будки со всего Мурманска на ремонт».

Валентин - автор нескольких необычных инсталляций в городе. Теперь они составляют единый экскурсионный маршрут, который будет интересен не только туристам, но и местным жителям, которые захотят посмотреть на город под другим углом. В рамках программы «Современное искусство для всех» создатель арт-тропы получил свидетельство гида-волонтёра от Мурманского областного художественного музея.

Валентин Петров, дизайнер: «Чтобы реализовать себя как творческую личность, можно заявить о себе и о тебе узнает весь мир. Сейчас приковано внимание всего мира к Арктическому региону».

В финал также вышли экскурсии «Мурманск литературный» и «Прогулка по квартире». Всего на конкурс проектов подали 10 заявок.

Екатерина Мержва, специалист Мурманского областного художественного музея: «Участники посещали различные встречи, мы знакомились с работой музея, к нам приходили актеры, художники, поэты, писатели, которые знакомили с современным искусством, но, к сожалению, создать свой продукт смогли не все участники».

Сотрудники Мурманского областного художественного музея предлагают следить за их анонсами, чтобы не пропустить прогулки по самым необычным локациям вместе с новоиспечёными гидами.

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