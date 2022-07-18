Столица Заполярья активно готовится к всероссийскому Литературному диктанту

К проекту Мурманской областной научной библиотеки присоединились 350 площадок по всей России.

К проекту Мурманской областной научной библиотеки присоединились 350 площадок по всей России.

Литературный диктант – открытая просветительская акция, во время которой каждый может проверить свои знания русской литературы.

Впервые диктант состоялся в прошлом году, в нём поучаствовали более 3500 человек. Благодаря проекту Мурманская область вошла в тройку лидеров конкурса «Самый читающий регион» 2021 года.

Акция пройдёт при поддержке регионального Министерства культуры, в этому году старт намечен на 29 сентября.