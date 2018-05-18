Столица Заполярья готовится к «Ночи музеев»

Мурманск готовится к уже полюбившейся мурманчанами акции «Ночь музеев». В городе состоялась пресс-конференция, где журналистам рассказали обо всех подробностях.

В субботу 18 мая стартует Всероссийская акция «Ночь в музеев», присоединяться к проекту, который проводится уже в 12 раз и культурные учреждения региона. В этот день посетители смогут увидеть не только постоянные экспозиции, организаторы подготовили разнообразную развлекательную программу. Для участия в событии привлекают реконструкторов, но в это раз поклонников истории ждет нечто особенное.

- И еще одно мероприятие в рамках этой темы - это QR-квест «Шедевры из запасников», - рассказывает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Каждый желающий, посетитель, у кого есть современный смартфон, может прийти в музей и пройти этот QR-квест.

Это значит, что горожане смогут не только увидеть уникальные экспонаты, представленные на выставках, но и проникнуть в святая святых, посетив резервные фонды мурманских музеев.

- Это будет впервые, эта акция одноразовая, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Мы проводим экскурсии в наше фондохранилище. Их будет всего три и туда можно будет попасть только по предварительной записи, только по пять человек. И обязательное условие: человек должен иметь с собой удостоверение личности, потому что туда попадают не все, даже и сотрудники музея. Поэтому это, действительно, уникальная возможность попасть в уникальное место, потому что, кроме того, что они увидят в запасниках произведения, которые не участвуют в постоянных экспозициях, увидят как вообще организована музейная работа.

- Приглашаю мурманчан, гостей города-героя Мурманска прийти в областной художественный и областной краеведческий музеи завтра, в субботу, и поучаствовать в акции, - говорит Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Поверьте, вас ждет очень много всего интересного, вы не пожалеете, и у вас останутся только самые яркие эмоции и самые позитивные впечатления.

Более подробно с программой можно ознакомиться на официальных страницах музеев в интернете и на сайте Министерства культуры региона.