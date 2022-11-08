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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.22 19:30

Столица Заполярья готовится к Новому году

На площади Пять Углов рабочие начали монтировать каркас главной новогодней ёлки. По срокам самая высокая ель в нашем регионе должна быть готова к 7 декабря.

«Праздник к нам приходит», такие мысли навевают северянам работы по установке в центре города главного новогоднего символа. Многометровая ель скоро будет радовать жителей и гостей Мурманска от мала до велика.

- Как считаете, не рано? – провели мы небольшой опрос среди горожан.

– Нет, не рано. Радость людям можно и до мая сохранить.

– Нормально.

- Слишком рано, безобразие! Нельзя опережать праздники. В декабре надо, а сейчас зачем? Нелепо, мы ещё не отошли от седьмого ноября.

– А сегодня какое число? Я не знаю, может быть, как мне кажется, но в этом году всё рано. Уже и в магазинах всё везде стоит.

- Пока её смонтируют качественно, потом надо развесить гирлянды все аккуратно. Это же не домашняя ёлка, которую можно за день установить. Бывает, что и дома люди день-два морочатся.

- Конечно не рано! Вовремя, давно пора! Новогоднее настроение должно быть заранее.

- Я думаю, что в самый раз, судя по тому какая у нас погода, как резко настала зима. Я думаю, что сейчас самое время уже задумываться о том, как мы будем проводить новогодние праздники. Несмотря на обстановку, всё равно же хочется каких-то торжественных мероприятий, какой-то возможности абстрагироваться от обстановки.

Устанавливают конструкцию профессионалы своего дела, которые учитывают погодные условия - ветер, порывы которого могут опрокинуть каркас.

Андрей Мыжерицкий, рабочий: «Всё элементарно собирается. Со склада привозятся детали, всё пронумеровано, поочередность элементарная. Всё строится вверх с помощью манипулятора, потому что высоко. Ставятся перегрузы, каждый перегруз примерно две тонны весит. Здесь около шестнадцати перегрузов ставится.

Подрядная организация каждый год собирает и разбирает новогоднюю ёлку. Кому-то это может показаться рутиной, но то, как преображается Мурманск в итоге, - это главная мотивация.

Андрей Мыжерицкий, рабочий: «Приятно, что город украшается нашими руками».

7 декабря горожане и гости столицы Заполярья увидят один из главных новогодних символов во всей красе.

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