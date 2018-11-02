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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.18 19:30

Столица Заполярья готовится к полуфиналу региональной лиги КВН

Уже в следующий понедельник в центре «Лапландия»  пройдёт полуфинал Мурманской региональной лиги КВН. Сегодня и организаторы, и команды активно готовятся к предстоящей игре. Корреспонденты «Арктик-ТВ» побывали на одной из репетиций, которая прошла в Доме молодёжи.

В эти дни в стенах Дома молодёжи проходят предварительные просмотры выступлений перед полуфиналом Мурманской региональной лиги КВН. Под чутким руководством редакторской группы, которая не только состоит из участников сборной города, но и художественного руководителя, команды «Раисы» высшей лиги - Станислава Агафонова ребята шутят, поют и танцуют, проявляя максимум своего таланта.

В полуфинале зрителей порадуют шесть команд из Мурманской области, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. За весь сезон конкурсанты прошли большой путь и показали высокий уровень юмора.  И это неспроста, ведь на кону – чемпионство в региональной лиге.

Игра состоится 5 ноября в «Лапландии». Организаторы  отмечают, что именно полуфинал остаётся самым долгожданным событием сезона, а билеты на выступление раскупают за считанные дни. 

 

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