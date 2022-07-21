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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.22 19:30

Столица Заполярья готовится к зиме – в городе активно ведётся ремонт отдельных участков теплосетей

Лето, пожалуй, самая лучшая пора для строительства и ремонта инфраструктуры, особенно в наших широтах. В Мурманске на пересечении улиц Самойловой и капитана Егорова сейчас идут работы – вскрыт большой участок теплотрассы, старые сегменты труб извлекаются и заменяются на новые.

Лето, пожалуй, самая лучшая пора для строительства и ремонта инфраструктуры, особенно в наших широтах. В Мурманске на пересечении улиц Самойловой и капитана Егорова сейчас идут работы – вскрыт большой участок теплотрассы, старые сегменты труб извлекаются и заменяются на новые.

Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»: «Замена производится на трубы с современной энергоэффективной изоляцией для того, чтобы снизить количество потерь. Все элементы теплосетей конструктивные – опоры, направляющие, компенсаторы – также подлежат замене. В процессе ремонта производится ремонт и железобетонных конструкций – тепловые камеры, каналы, лотки, плиты перекрытия».

Дополнительные сложности создаёт теснота городского ландшафта, да и зелёные насаждения специалисты стараются сберечь. Тем не менее, обновление идёт в соответствии с графиком, уже составлены планы работ на следующий год. Как утверждают в региональном Министерстве энергетики, объём задач, которые только предстоит выполнить, достаточно большой.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Работы много. Мы сейчас рассматривали сети на улице Самойловой, которые были выполнены в 1959 году. Прошло уже более 60 лет… И таких сетей достаточно много, они все требуют ремонта, требуют замены».

В рамках инспекции, представители власти посетили и другие районы Мурманска, где ведётся ремонт теплосетей. Жители окрестных домов с пониманием относятся к шуму, оно и понятно – зимой тепло должно быть всем. Как отметила генеральный директор «МЭС», такие работы необходимо проводить своевременно, в соответствии с планами других ведомств. Поскольку участков, требующих полного обновления, очень много, специалисты «Мурманэнергосбыта» тоже составили 3-летний план работ.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Не хотелось бы, когда двор отремонтировали, построили детскую площадку, а потом пришли «ресурсники» и начали копать свои сети».

Такой подход позволит модернизировать теплосети, не мешая программам городского благоустройства. Ориентировочно, все намеченные на этот сезон работы, планируется завершить к концу августа.

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