Столичные актёры вновь покоряют сердца любителей театра маленьких городов

В Полярном прошёл спектакль «Любовь и голуби». Среди артистов театра «Огни Москвы», открывших полярнинцам одну из весьма известных историй любви и дружбы, актриса театра и кино Жанна Эппле. Изящная, улыбчивая, известная зрителю по различным ролям в сериалах и комедиях, в постановке «Любовь и голуби» представила иную, неожиданную Раису Захаровну. Но это всё лишь роли, настоящая жизнь – это гастроли, новые города, новые сцены. И Полярный надежды звёзд оправдал.

Жанна Эппле, актриса театра и кино: «Было непросто попасть на вашу закрытую территорию: за 40 минут только приехали и начали выставлять декорации, но мы здесь, мы счастливы».

Жанна в Мурманской области не впервые, в 2010-х в Заполярье были сняты кадры для сериала «Робинзон», ещё с тех пор актриса осталась под впечатлением от местной природы. Север для Эппле имеет своё, пожалуй, сакральное значение. Именно так зовут её первого внука.

Жанна Эппле, актриса театра и кино: «У вас совершенно уникальные места и ничего нет прекраснее северного сияния. Ничего прекраснее не видела в жизни…».

Во время съёмок фильма «На всех широтах» в северных краях ранее бывал и Андрей Москвичёв. И тогда, и на этот раз актёр остался под приятным впечатлением от гостеприимства полярнинцев.

Андрей Москвичёв, актёр театра и кино: «Казалось бы, говорят - «северные люди»! Но если бы вы знали, какое у этих северных людей тепло, какие горячие сердца. Сегодня был такой приём замечательный! Я очень ждал этого дня. А когда узнал, что в нашем туре будет Полярный, я очень хотел посмотреть, каким стал этот город».

Игру столичных актеров в старой доброй комедии «Любовь и голуби» ещё успеют оценить жители Североморска, Заозерска и Заполярного.