Столичные бизнесмены намерены возродить в Териберке исконные промыслы

Предприниматели опросили жителей посёлка, чтобы понять, чего не хватает тем, кто много лет жил надеждами на освоение газового месторождения в Баренцевом море.

Чем должна жить Териберка сегодня, пытаются определить те, кто готов вкладывать деньги в развитие посёлка. Московская компания «Териберка финанс» подписала соглашение с правительством Мурманской области. Документ предполагает, что бизнесмены намерены вложить в посёлок более 180 млн рублей.

Они провели опрос среди местных жителей и рассказали на встрече в правительстве региона, что посёлку не хватает парков и зон отдыха, например, на длинной дороге между старой и новой Териберкой. Проблемными точками бизнесмены считают бесконтрольное развитие дикого туризма и коммунальные сложности. Ещё один фактор, не устаивающий местных жителей, отсутствие рабочих мест. Эту проблему помогут решить инвестиции.

Уже летом, согласно подписанному соглашению, начнётся строительство завода по выработке соли и обработке дикоросов - грибов и ягод. «Здесь есть большой производственный потенциал, которому уже более 100 лет. И население всегда этим занималось, - говорит Олег Степаков, генеральный директор «Териберка финанс», - и промыслом, и сбором дикоросов, и солеварни стояли раньше по берегу Териберки».