Столичные врачи делятся своим опытом лечения зрения с заполярными коллегами

Пионерами в современных методах лечения обычно становятся федеральные клиники, а затем уже успешные практики берут на вооружение регионы. О новых методах и способах восстановления зрения от ведущих офтальмологов из Москвы и Санкт-Петербурга приехали послушать врачи со всей Мурманской области.

Роберт Ахмеджанов, главный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением офтальмологии Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина: «Здесь общий круг вопросов о том, какие новые тренды, какие методы лечения существуют в офтальмологии. Естественно, если будет что-то интересное, мы это внедрим».

Конференция затронула новшества и в терапевтических, и в хирургических методах лечения. Отдельные доклады были посвящены самым распространенным заболеваниям, а также новым отечественным препаратам для их лечения.

Павел Нечипоренко, доцент кафедры офтальмологии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова: «Я расскажу о лечении возрастной макулярной дегенерации».

Не последнюю роль в лечении играет диагностика, которая может спасти зрение на ранних этапах развития заболевания. Обследования особенно важны для возрастных групп населения, которые попадают в группу риска: это пожилые и дети до 2 лет.

В последнее время наблюдается увеличение числа заболеваний офтальмологического профиля, что во многом связано с последствиями пандемии ковида. Однако, как это часто бывает, когда возникают проблемы, появляются и новые пути их решения. Теперь эти методы будут применяться и в Мурманской области.