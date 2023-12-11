Сформированы планы проведения ярмарочных мероприятий на территории муниципальных образований Мурманской области на 2024 год«Подари улыбку. Новый год»: благотворительная акция от Дома молодёжи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.23 19:30

Столичный художник приехал со своими картинами о нашем крае в Мурманск

Холсты для Михаила Рогова – это большие каменные, а то и железные полотна, на которые художник переносит свой полёт фантазии, а потом делает оттиск на бумаге.

Михаил Рогов, художник: «Я вокруг этого нахожу какую-то философию. Мне нравится работать с камнем. Когда с камня печатается изображение, то оно может быть абсолютно разным. Разные фактуры, разные состояния. Тоже самое с металлом. Где-то металл фактурный, может быть, а где-то очень спокойный, где-то очень острый, где-то мягкий».

Персональная выставка московского художника собрала на площадке пространства «Контейнер-холл» в Мурманске и ценителей изобразительного искусства, и местных живописцев. Например, Полине интересны идеи и техника, в который выполнены работы.

Полина Гнусова, посетитель выставки: «Приятно смотреть, что такие достаточно сложные техники, не совсем модные сегодня, технически такие громоздкие даже, они всё равно пользуются популярностью внутри художников. Это лишний раз подтверждает, что любое искусство вечно».

Вечно и монументально как Арктика, которая так манит Михаила, который пробывал уже и в Териберке, и на полуострове Рыбачий. Поездка напрямую отразилась в его работах. Автор сумел передать многие детали, в том числе изменчивую северную погоду.

Владислав Кликунов, посетитель выставки: «Мне очень нравится стиль, в котором работает художник, сама механика, технология - очень сложная, которую мне никогда не понять, как художнику, но я вижу настроение картин, как зритель. Этот такой серьёзный мужской брутализм, если могу так выразиться, и тем не менее, почти во всех картинах присутствует символ Луны – женский символ, который классно стабилизирует».

Зачастую художники закладывают глубинные смыслы в свои произведения, а Михаил Рогов идёт от обратного – их в работах автора каждый зритель определяет для себя сам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Когда лучше брать отпуск в високосном году, чтобы не потерять в деньгах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: зелёная красавица к Новому году подрастёт в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 76 копеек, доллар теряет почти 66 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Гендиректор Фонда капремонта проверила качество работ в двух домах на Октябрьской улице Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии совершенствуют законодательство о выборах и референдумах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика