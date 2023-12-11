Столичный художник приехал со своими картинами о нашем крае в Мурманск

Холсты для Михаила Рогова – это большие каменные, а то и железные полотна, на которые художник переносит свой полёт фантазии, а потом делает оттиск на бумаге.

Михаил Рогов, художник: «Я вокруг этого нахожу какую-то философию. Мне нравится работать с камнем. Когда с камня печатается изображение, то оно может быть абсолютно разным. Разные фактуры, разные состояния. Тоже самое с металлом. Где-то металл фактурный, может быть, а где-то очень спокойный, где-то очень острый, где-то мягкий».

Персональная выставка московского художника собрала на площадке пространства «Контейнер-холл» в Мурманске и ценителей изобразительного искусства, и местных живописцев. Например, Полине интересны идеи и техника, в который выполнены работы.

Полина Гнусова, посетитель выставки: «Приятно смотреть, что такие достаточно сложные техники, не совсем модные сегодня, технически такие громоздкие даже, они всё равно пользуются популярностью внутри художников. Это лишний раз подтверждает, что любое искусство вечно».

Вечно и монументально как Арктика, которая так манит Михаила, который пробывал уже и в Териберке, и на полуострове Рыбачий. Поездка напрямую отразилась в его работах. Автор сумел передать многие детали, в том числе изменчивую северную погоду.

Владислав Кликунов, посетитель выставки: «Мне очень нравится стиль, в котором работает художник, сама механика, технология - очень сложная, которую мне никогда не понять, как художнику, но я вижу настроение картин, как зритель. Этот такой серьёзный мужской брутализм, если могу так выразиться, и тем не менее, почти во всех картинах присутствует символ Луны – женский символ, который классно стабилизирует».

Зачастую художники закладывают глубинные смыслы в свои произведения, а Михаил Рогов идёт от обратного – их в работах автора каждый зритель определяет для себя сам.