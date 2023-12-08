Столичный художник приехал в Мурманск с выставкой картин, нарисованных в нашем регионе

Михаил Рогов вдохновился красивыми просторами Кольского Заполярья и перенёс увиденное на холсты.

Проект Михаила Рогова состоит из серии картин «On the Edge», «Окоём», «Кости у него, как прутья железные», «Оглянись, оглянись, Суламита!», а также двух инсталляций «Без названия» и «Вот Я полагаю…». Произведения заставляют по-другому взглянуть на северную природу и быт человека на Арктических территориях.

Выставка произведений Михаила Рогова – это глубоко философское осмысление окружения, которое для нас стало обыденностью. Свежий взгляд человека, который приехал на Север и проникся местным колоритом. Не исключено, что и северяне, посмотрев на свой край глазами художника, увидят Заполярье под другим углом.

Откроется выставка в пространстве «Контейнер-холл» Мурманска 10 декабря в 18.00

Михаил Рогов, художник, г. Москва: «Узнали, что там есть кладбище кораблей и сразу решили туда поехать. Корабли - очень сильный символ, который на разные мысли наводит, на разные размышления. Приехали туда, собрали материал и после этого, скажем так, появилось две серии на тему Териберки. Одна связана с кораблями, другая связана называется «Окаем», потому что присутствует горизонт, потому что этот горизонт всё связывает».