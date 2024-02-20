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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.24 19:30

Столицу Заполярья посетил легенда отечественного хоккея, чемпион России и серебряный призёр Чемпионата мира Александр Гуськов

Цель - сыграть на одной из самых необычных площадок в хоккей со спортсменами крупнейшего предприятия нашего региона.

Кольский залив, морской порт и крупнейшее предприятие региона и страны. Именно здесь задумали хоккейный матч сборной сотрудников «Норникеля» и команды звезд при участии серебряного призёра Чемпионата мира Александра Гуськова и популярного блогера Вобона. Выставочный матч в Мурманске на территории транспортного терминала «Норникеля» организовали для популяризации спорта, а главное, доказать, что заниматься любимым делом можно в любой точке Земли.

Александр Гуськов, чемпион России по хоккею, серебряный призёр Чемпионата мира, вице-президент КХЛ: «Норникель» не только здесь, в порту, налаживает порядок и делает всё для того, чтобы наша экономика развивалась. Копания ещё помогает полюбить всем хоккей, организуя и проводя такие матчи на свежем воздухе».

Для того, чтобы сыграть в таком колоритном месте за три дня на причале соорудили хоккейный корт. Специалисты расчистили территорию, сделали основу и бортики, в несколько слоев залили лёд.

Огромные краны, контейнеры, ещё больше антуража площадке добавил пришвартовавшийся к причалу аккурат к началу матча дизельный электроход «Талнах», который поприветствовал спортсменов протяжным гудком.

Встреча началась с традиционного символического вбрасывания, до которого Александр Гуськов исполнил первый в мире щелчок по арктическому контейнеровозу.

Играли команды в формате 2 на 2 три периода по 10 минут.

После стартового свистка хозяева сразу показали, что профессионально относятся к делу и быстро забили шайбу.

Денис Сафонов, заместитель директора Мурманского транспортного филиала «Норникеля», руководитель терминала: «Когда первые шаги сейчас делал, было волнение. Немножко коленки тряслись. Но сейчас уже всё хорошо».

Но профессионализм Гуськова не давал расслабиться никому, команда звезд быстро отыграла шайбу, начав активно атаковать. Коллеге по команде блогеру Вобону приходилось набирать темп, чтобы соответствовать выдающемуся спортсмену.

- Когда ты играешь с такими профи, как Александр Гуськов в одной команде, ты начинаешь чувствовать себя круче лучше, чем ты есть на самом деле. Потому что Александр всегда видит площадку, даёт классные передачи - просто идеальные. Мне просто не всегда удается забрасывать, но четыре шайбы уже забил».

Погода всё же внесла свои коррективы, матч получился не только захватывающим, но и снежным. Но это не помешало болельщикам поддерживать любимых игроков.

Болельщицы: «Пришли болеть за команду «Норникель». Мы сотрудницы предприятия, поэтом болеем за своих ребят. Посмотрели на красивую игру».

Итог встречи 9:9 - победила дружба. Правда, команды пробили и послематчевые буллиты, но в итоговый зачёт они не вошли.

На этом приключения звездного спортсмена на севере не закончились. Этим же вечером он отправился на ледовую арену «Метеор», где провёл мастер-класс для хоккеистов Кольского дивизиона и транспортного филиала «Норникеля» и более плотно пообщался со спортсменами.

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