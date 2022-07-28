Столицу Заполярья посетил один из лучших хоккеистов СССР и России Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов не только выдающийся спортсмен и тренер. Сейчас он ведёт активную политическую и общественную деятельности. Вячеслав Александрович - первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, председатель общества охраны природы, а также посол ООН по Арктике и Антарктике.

Вячеслав Фетисов не только выдающийся спортсмен и тренер. Сейчас он ведёт активную политическую и общественную деятельности. Вячеслав Александрович - первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, председатель общества охраны природы, а также посол ООН по Арктике и Антарктике.

В Мурманске он оценил мощности ледокольного флота страны: посетил атомоход «Арктика», дизель-электрический ледокол «Обь» и побывал на борту первого атомного ледокола «Ленин».

Вячеслав Фетисов, политик, хоккеист: «Я в восторге! Гордость за нашу инженерию. За то, что «Росатом» и в своё время Минтранс сумел сохранить традиции людей, сумел воплотить новые решения, можно сказать, что сегодня мы обладаем самым крутым в мире ледокольным флотом».

Помимо обзорной программы в регионе Вячеслав Фетисов был занят решением вопросов экологического благополучия.

Вячеслав Фетисов, политик, хоккеист: «Здесь я хотел бы отметить «Росатом», именно по их приглашению мы приехали. Команда не только высокотехнологичная, но и понимает проблематику того, что происходит. Если говорить об освоении Северного морского пути, то здесь атом, атомная энергетика должна быть в приоритете. В ближайшее время будет безотходное производство, экологически безопасное. Это всё для того, чтобы минимизировать ущерб хрупкой природе».

Звезда хоккея не забывает ни на минуту о деле своей жизни. С 2017 года Фетисов грезит мечтой провести матч на Северном полюсе. Возможно, что скоро эту идею удастся воплотить.

Вячеслав Фетисов, политик, хоккеист: «Родилась идея - на вертолётной площадке ледокола сыграть в хоккей. Я думаю, противопоказаний технических нет. Капитан сказал, будет круто. Все что надо - концептуально проработать все детали. Скорее всего, следующим летом можно будет осуществить мечту, сыграть на Северном полюсе в хоккей. Хоккей и лёд - это неразрывные естественные вещи».

Но основная задача матча со звёздами в Арктике – это привлечение внимания к проблемам климата и экологии. Ведь льды интенсивно тают по всему миру. А чтобы как можно больше людей сплотились, были заинтересованы в бережном отношении к природе - такие акции бывают просто необходимы.