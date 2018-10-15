Столицу Заполярья посетил олимпийский чемпион по плаванию

Мурманские пловцы встретились с Олимпийским чемпионом Андреем Сердиновым. Он рассказал ребятам не только о том, как же добиться выдающихся высот в спорте, но и в жизни. Наша съемочная группа пообщалась с чемпионом.

Украинский пловец Андрей Сердинов посвятил плаванию больше 20 лет. За время своей профессиональной карьеры он многократно становился призером мировых чемпионатов и соревнований, а в 2004 году взял бронзу на Олимпийских играх в Афинах. Позже Андрей стал главным тренером Украины по плаванию, а недавно переехал в Россию. У нас Сердинов обучает всех желающих и не только брасу или баттерфляю, но и тому, как добиться поставленных целей в любой сфере жизни.

Андрей Сердинов, пловец, олимпийский чемпион: «Я за то, чтобы человек развивался многосторонне, изучал языки, занимался образованием, имел хобби всевозможные, чем больше, тем лучше и не концентрировался только в одном деле».

Именно поэтому олимпийский чемпион не только тренирует, но и философствует во время занятий. В Мурманск Андрей приехал, чтобы провести мастер-класс для пловцов, большинство из участников урока – дети, впрочем, многие из них уже имеют богатый опыт выступлений, спортивных разрядов и кончено наград.

Игорь Боровков, пловец: «В плавание меня привели родители, и мне очень понравилось. Сначала я занимался раз в неделю, для укрепления спины. Потом я начал заниматься более интенсивно, вышел на городской уровень и теперь плаваю на разряды. У меня третий взрослый».

Александр Киселев, пловец: «Меня тоже сюда привели родители, я просто плавать не умел. Меня здесь научили плавать, и на третий год я побеждал на соревнованиях».

По словам тренеров в Мурманске плавание помимо основных преимуществ – развития выносливости, силы, формирования волевых качеств, может выступать и как антидепрессант. Нет лучше лекарства от полярной ночи, чем светлого купола бассейна и теплой лазурной воды.

Валерий Хоперия координатор учебного центра спортивного клуба: «Живем мы все-таки в условиях крайнего севера и не самые лучшие климатические условия, регулярные перепады температур, мы видим в окно каждый день, что творится. Занятие своим здоровьем в Мурманске и плаванием в том числе, очень хорошее. У нас есть культура занятий».

Такие мастер-классы непременно оказывает положительное влияние на юных пловцов, тем более что спортсмены могут лично задать свои вопросы известному тренеру и получить ценные советы.