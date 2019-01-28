Столицу Заполярья посетили олимпийские чемпионы

В областном Центре дополнительного образования «Лапландия» прошёл региональный семинар, посвященный спорту. Педагоги и их воспитанники смогли пообщаться с прославленными спортсменами, призерами и чемпионами Олимпийских игр, которые, в свою очередь, поделились с хозяевами центра своим опытом достижения выдающихся результатов.

В списке выступающих – представители официальной олимпийской делегации Российского союза спортсменов. Первой со сцены выступила олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и член Совета Федерации Татьяна Лебедева. Она рассказала присутствующим об изменениях в области спорта и молодёжной политики, а также обратила внимание участников конференции на то, что именно личный пример является лучшим способом помощи детям в реализации их таланта.

Для именитых гостей была организована экскурсия по центру «Лапландии», где их познакомили со всеми направлениями занятий юных северян.

- Мы сегодня в таком диалоге можем обратить внимание на некоторые наши проблемы, - говорит Лариса Круглова, призер олимпийских игр по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта, - потому что не всегда спортсмен может сказать своему тренеру о том, что он расскажет нашим гостям. Я думаю, что сегодняшняя встреча важна не только для детей, но и для их наставников.