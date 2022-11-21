Столик для приёма пищи в пассажирских вагонах теперь будет доступен и для путешественников с верхних полок

Пассажиры верхних полок поездов получат право занимать нижние для приёма пищи. Соответствующий приказ подписал Минтранс. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи», - говорится в документе. Согласно новым правилам, на завтрак и ужин пассажиру отводится по полчаса, а на обед – один час. Правилами регламентировано и временные промежутки, в которые человек может воспользоваться таким правом.

Как пояснили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства, изменения пришлось принять в связи с многочисленными обращениями граждан, которые жаловались на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поезда.