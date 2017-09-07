Стоматология «Дента» проводит День открытых дверей

В клинике можно было не только записаться на приём к врачу или вылечить зубы, но и получить консультацию по действующим социальным проектам.

Как сэкономить на лечении зубов не в ущерб качеству, рассказали участникам Дня открытых дверей в муниципальной стоматологии «Дента». В клинике все желающие могли познакомиться с социальными акциями и проектами, одним из которых является программа «Городская карта поддержки». Заручившись ей, пациенты могут рассчитывать на 5-процентную скидку на ортопедические, хирургические и терапевтические услуги. Для пенсионеров, а именно они приходят чаще всех, это ощутимое подспорье.

- У нас реализуются социальные программы, такие как «Социальная карта поддержки». Мы в эту программу вступили буквально в начале этого года и, с помощью её у нас уже обслужено довольно-таки достаточное количество пациентов, - говорит Татьяна Елпанова, директор муниципальной стоматологии «Дента». – Они приходят даже семьями, а мы идём им навстречу, делаем скидочки. Горожане очень довольны этим.

Ежегодно учреждение обслуживает около 15-20 тысяч пациентов. С появлением социальной карты их число только увеличилось. Ещё клиника может похвастаться большим количеством постоянных клиентов. Такое событие, как День открытых дверей они, конечно, не обошли стороной.

- Я постоянный клиент этой поликлиники, у меня есть карта «Денты», - говорит Мария Ермилова, постоянный клиент стоматологии «Дента». - Климов Александр Дмитриевич - мой любимый доктор. Он очень внимательный, молодой, талантливый, делает свою работу прекрасно.

Раиса Готовко, постоянный клиент стоматологии «Дента», рассказывает: «Я постоянно здесь пользуюсь картой социальной поддержки, так что, пожалуйста, все приходите, по-моему, лучше поликлиники нет».

За годы работы стоматологии удалось сохранить коллектив опытных специалистов. Многие трудятся в «Денте» уже более 20 лет. Есть в медучреждении и свои сложившие традиции. По словам специалистов учреждения, помощь пожилым людям и детям – их главный приоритет. Недавно в фойе появился бокс «Доброе сердце». Любой желающий может пожертвовать некоторую сумму денег нуждающимся детям.