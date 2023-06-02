Стоп, снято! «Академии телевидения» подводит итог уходящего учебного года

На протяжении всего учебного года редакция «Арктик-ТВ» рассказывала о том, как проходят будни юных журналистов в «Академии телевидения».

Как и во всех учебных заведениях наши подопечные из медиакузницы уходят на летние каникулы. Самое время подвести итоги и рассказать, чем запомнился юным журналистам этот учебный год.

Ещё один учебный год позади. В день получения сертификатов ребята задумались о том, чему они научились и какие яркие события произошли с ними за этот период. Первое - это «Свежий взгляд». Программа, в которой дети рассказывают простым языком о разных локациях города.

Также отличной практикой для ребят были пресс-конференции с приглашенными гостями. В стенах «Академии телевидения» побывали депутаты, министры, юристы, режиссёры, театральные деятели, журналисты, телеведущие и многие другие.

Пожалуй, самые смешные и в тоже время сложные съёмки - это опросы на улице. Ребята стеснялись подходить к людям и задавать вопросы по теме, но с каждым разом становилось проще.

Мы пока делаем паузу и говорим: «Стоп, снято!». Это был насыщенный учебный год, каждый из наших учеников проявил свой талант по-своему. Важно это разглядеть и помочь им раскрыться, что мы и делаем на уроках в «Академии телевидения». Увидимся в сентябре.