Сторона защиты старалась убедить журналистов в невиновности экс-управляющего «Инженерного центра»

Следователи Мурманской области завершили расследование уголовного дела по обвинению одного из руководителей местной инженерной организации в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о бывшем управляющем ООО «Инженерный центр» Станиславе Черткове. его компания проектировала будущее здание областной прокуратуры. По мнению следователей, нарушения, которые были допущены компанией при разработке проекта, могли привести к обрушению здания.

Следователи Мурманской области завершили расследование уголовного дела по обвинению одного из руководителей местной инженерной организации в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о бывшем управляющем ООО «Инженерный центр» Станиславе Черткове. его компания проектировала будущее здание областной прокуратуры. По мнению следователей, нарушения, которые были допущены компанией при разработке проекта, могли привести к обрушению здания.

Сам обвиняемый вину не признал, а сотрудники «Инженерного центра» даже провели пресс-конференцию, с помощью которой попытались поднять общественный резонанс.

Проектирование будущего здания областной прокуратуры началось в 2018 году. Место выбрали на заросшем деревьями склоне чуть ниже гостиницы «Полярные Зори». Вела проектные работы компания «Инженерный центр», руководил которой на тот момент Станислав Чертков. В 2020 году все изыскания были выполнены, началась стройка. Однако на стадии подготовки котлована произошло ЧП. Часть грунта съехала на стройплощадку и только чудом никто не пострадал.

Началось расследование, в ходе которого следственный комитет выяснил, что «Инженерный центр» при подготовке проекта допустил грубые нарушения. А именно - не провёл должным образом инженерно-геологические работы. Хотя деньги за них взял. Стоило это более полутора миллионов рублей. Вместо изысканий, предполагают следователи, директор центра нанял геолога, с которым был знаком, а тот состряпал фиктивный отчёт.

Указанное лицо за денежное вознаграждение в размере 150000 рублей фактически должно было не выполнять инженерно-геологические изыскания, которые в отсутствие технических возможностей для качественного бурения и лаборатории для исследования грунтов выполнить невозможно, а подготовить фиктивный технический отчёт о якобы реально проведенной работе для предоставления его заказчику, то есть прокуратуре Мурманской области.

Сам обвиняемый и сторона защиты с такой трактовкой не согласны. Они утверждают, что всё делалось как положено. В обрушении грунта, по их версии, виновата строительная компания, которая не следовала проекту, а Станислава Черткова просто оболгали. Правда, кто и зачем, не совсем понятно. При этом проектировщик подтверждает, что отход от проекта - это лишь предположение. На самой стройке специалисты компании не были, а ход работ оценивали из-за забора.

Андрей Чертков, учредитель проектно-изыскательского предприятия «Инженерный центр»: «Мы не были допущены на стройку в процессе строительства. К сожалению, с нами не заключался договор технического надзора. Но то, что мы видели через забор, все основания полагать, что работы выполнялись не по проекту».

В то же время геолог, который делал отчёт для «Инженерного центра», свою вину полностью признал и дал показания на руководителя организации. Он сейчас проходит обвиняемым по отдельному уголовному делу. И здесь большой вопрос: будет ли невиновный человек топить сам себя и признаваться в том, чего не совершал? Сильно сомневаемся.

Нет объяснения этому феномену и у стороны защиты. А между тем, это едва ли не основное доказательство виновности руководителя компании. И раз его опровергнуть нечем, то в чём смысл проведённой пресс-конференции?

Мы спросили у нашего эксперта.

Алексей Круглин, эксперт: «Это исключительно надо расценивать как давление на следствие. В этой ситуации было бы разумнее, по моему мнению, как человека длительное время работавшего в сфере прокурорского надзора, в сфере уголовного преследования, разумнее просто дождаться уже окончания расследования, в соответствии с требованиями законодательства, ну, и рассмотрения дела по существу в судебном порядке. Кроме как суд здесь поставить точку никто не может, а остальное - это всё как способ защиты, как способ очернить следствие, там, где его сейчас очернять, по сути, не в чем.

Впрочем, сама сторона защиты считает, что главное доказательство следствия - это отчёт, из которого, якобы, пропали некоторые страницы. Было 216, стало 197. А на пропавших листах, как считает адвокат, те самые данные о геологических изысканиях и находились. Впрочем, тут же оговаривается: могла иметь место обычная техническая ошибка. На что и указывает следственный комитет, объясняя несовпадение описи защиты с описью обвинения.

Максим Давыдов, адвокат: «Это достаточно просто объяснило нам следствие технической ошибкой. Я сам длительное время работал следователем. В том числе осуществлял надзор за делами. Такие ситуации действительно возможны. Они встречаются».

Ещё один аргумент стороны защиты – якобы несовпадающие подписи экспертов под двумя описями. Но верить, опять же, призывают на слово. Каких-либо заключений почерковедческой экспертизы адвокат не предоставил. Ещё одна интересная деталь. Защищает обвиняемого директора проектной компании адвокат Максим Давыдов. В 2018 году он сам ещё был сотрудником прокуратуры Мурманской области. А она в деле - потерпевшая сторона. И вопрос не только в деньгах. Если бы грунт рухнул в то время, когда здание было уже готово, среди бывших коллег Максима Давыдова могли быть жертвы. Но его, похоже, это волнует не сильно. Интересно, почему? Неужели обиделся? Ведь Давыдов покинул надзорный орган после памятной битвы под Негрони, где Максим оказался в рядах проигравшей стороны – сотрудников прокуратуры. За что, похоже, и лишился погон. Нет, не за проигрыш, конечно, а за поведение, несоответствующее высокому званию прокурорского работника.

Алексей Круглин, эксперт: «Очень интересная получилась конструкция сама по себе. С точки зрения человеческой, например, я могу сейчас только так говорить, всё-таки надо думать о том, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан, жизнь и здоровье бывших своих коллег, которые могут и пострадать, при строительстве ненадлежащим образом спроектированного здания».

И пострадать могли не только сотрудники прокуратуры. Над будущим зданием прокуратуры стоят гостиница «Полярные Зори» и жилая многоэтажка. Если здание было действительно изначально спроектировано с нарушениями, то стройка могла нести угрозу ещё и для них. В сухом остатке – повод, по которому собирали пресс-конференцию, так и остался не ясен. Если сторона защиты старалась убедить журналистов в невиновности экс-управляющего «Инженерного центра», то аргументы могли бы быть и более весомыми. А здесь – даже мотива, по которому кто-то пытается подставить проектировщиков, нет. Если же адвокат Давыдов пытался отработать фишку и убедить нанимателя в собственной необходимости, то не беремся судить, получилось или нет. Впрочем, мы никого обвинять не планируем. Разбираться в этом запутанном деле прерогатива суда.