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День за днём с «Арктик-ТВ»30.08.17 19:30

Стовагонники нам по плечу!

В Мурманске торжественно открыли новый участок железнодорожных путей. Реконструкция южной горловины – это совместный проект  Мурманского морского торгового порта и РЖД. Построенный участок сравнительно не велик, всего 600 метров. Однако, теперь процесс перевалки грузов станет гораздо более эффективным.

Не каждый день красную ленточку перерезают прямо на железнодорожных путях. Однако для этого сегодня был торжественный повод

Сложный шестисотметровый участок в черте Мурманска реконструировали целый год. Раньше здесь было сужение дороги.  Южная горловина состояла из двух путей, что создавало трудности для движения составов. Пассажиры неудобств не замечали, чего не скажешь о компаниях, в которых занимаются перевалками грузов. Крупнейшая из них - Мурманский морской торговый порт.

- Если раньше формирование длинносоставного поезда конфликтовало с подачей вагонов и их уборкой, так как делать это  можно было либо одно, либо другое, - поясняет Александр Масько, генеральный директор  Мурманского морского торгового порта. - Мы развели эти операции, что улучшит маневровые работы на станции Мурманск.

К реконструкции участка приступили в прошлом сентябре. Строители уложили дополнительное полотно и смонтировали стрелочные переходы, опоры освещения и оборудовали дренажную систему. Честь первым проехать по новому участку пути выпала машинистам локомотива «Ермак».  На сегодняшний день это один из самых мощных грузовых электровозов в мире.

- Здесь приходилось делать реконструкцию  путей с выделением технологических окон, чтобы не останавливать движение. Влияли на работы и погодные условия. Но мы справились со всем этим успешно, - сказал Илья Ястребов, директор по железнодорожным перевозкам компании «СУЭК».

- Завершая это строительство, мы получаем параллельный дорожный путь, - отмечает Михаил Глазков, первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги. – Если раньше мы обрабатывали 22 пары поездов в сутки, то теперь 26.

Каждый год из Мурманска по железным дорогам отправляют до 20 миллионов тонн грузов. Расширение южной горловины не скажется на увеличении объёмов перевалки грузов, замечают  железнодорожники, но позволит сделать процесс гораздо эффективнее. Мурманск сможет без проблем принимать и отправлять длинные составы - стовагонники.

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