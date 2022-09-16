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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.22 19:30

Стойкий солдат на сопке! Ремонтировали один раз за 48 лет

Речь идёт про мурманского «Алёшу» Северяне обеспокоены, что на знаковом для города-героя памятнике появились трещины. Мы решили вспомнить историю строительства и поговорили с людьми, которые принимали в этом участие.

В июле этого года разлетелась новость о том, что мурманчане обнаружили трещину на «Алеше».  Фотография была опубликована в сообществе «Регион 51» с комментарием подписчика: «Гулял у памятника, бросилось в глаза… я, конечно, не имею никакого отношения к строительству, но мне кажется, это тревожная симптоматика…».

Пост вызвал массу комментариев неравнодушных северян, которые беспокоятся за судьбу мемориала.

Мурманский «Алеша» - объект культурного наследия регионального значения. Его открыли 19 октября 1974 год. Разработкой памятника занимался скульптор Исаак Бродский и он же отверг идею установить памятник в центре города.

Александра Алмазова, ведущий архивист отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области: «В итоге пришли к мнению, что самая лучшая площадка – это Зелёный мыс, потому что, во-первых, в годы войны там стояли зенитные орудия, которые защищали от вражеской авиации город, а во-вторых, это достаточно высокая отметка - 173 метра. Поэтому фигура солдата будет видна практически с любой точки города».

Строительство мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» началось в мае 1974 года. Изготавливали памятник из сверхпрочной бетонной смеси марки «300». Сейчас ветераны вспоминают, насколько было значимо строительство для северян. Как отмечает Ольга Ефимовна, памятник возводили на энтузиазме.

- Долго велось строительство Алёши, очень долго. Там, во-первых, грунт какой, там нужно было в первую очередь сделать подъезд, дорогу нужно было сделать, потому что техника тяжёлая, она же будет бетон везти. Это же не просто так, там же болото. Там Семёновское озеро, бац в сторону и всё - туда и сюда и провалился. Это была огромадная стройка.  Я это подчеркиваю, в том числе и я участвовала, - поделилась воспоминаниями Ольга Ефимовна.

Мемориал всегда считался популярным местом у жителей и гостей города как в обычные дни, так и в праздничные. Лидия Алексеевна, строитель с трудовым стажем в 51 год, работала на кирпичном заводе, предприятие занималось поставкой строительного материала и для «Алёши».

Лидия Гунбина, ветеран-строитель: «Когда построили этот памятник, наши материалы тоже есть. Мы ходили всегда, всегда к памятнику ходили шествием, было целое шествие. И вот сейчас я давно не хожу».

Сейчас сложно представить город без этого мемориала.

Как отметил в своём телеграм-канале глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, к сожалению, с момента завершения строительства в 1974 году серьёзно ремонтировали памятник всего один раз. За 48 лет! В срочном порядке готовим материалы для привлечения специалистов по комплексной оценке состояния и выработке предложений по ремонту, подчеркнули в мэрии.

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