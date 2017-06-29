День за днём с «Арктик-ТВ»29.06.17 19:00
«Стойкость». Кинофестиваль «Кино без барьеров»
Комментарии
-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Нам интересно Ваше мнение29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 147 человек
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)
-PRO ДеньгиЭкономика России выправляется, но работающие пенсионеры остаются жертвой антикризисного планаРепчатый лук по росту цен опередил картофель-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 19 копеек, а доллара – почти на 46 копеекРазворот цен на нефть поддержит рубль-PRO Энергетику«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в МончегорскеФилиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» повысил надёжность электроснабжения населённых пунктов на юге Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 июняВстречаем изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Кольском районе-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO Законы«Платон» стал строже к водителям большегрузовС 2018 года рубль акциза с литра бензина будет идти в бюджеты регионов