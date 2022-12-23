СТПП Мурманской области подводит итоги работы и намечает планы на будущее

Андрей Доценко, коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы отгрузили более 10 млн тонн груза в крупнотоннажном флоте. В этом году поставили рекорд по перевалке грузов КПТЖ, в регионы Арктики РФ отправлено более миллиона тонн грузов. Продолжаем ставить новые цели и будем их достигать».

В стенах Мурманского морского торгового порта состоялось традиционное совещание Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области». Участники подвели итоги работы организации за год.

Мурманский морской торговый порт стоял у истоков создания регионального отделения СТПП. Портовики – члены данной организации и принимают активное участие в её развитии.

Андрей Доценко, коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы отгрузили более 10 млн тонн груза в крупнотоннажном флоте. В этом году поставили рекорд по перевалке грузов КПТЖ, в регионы Арктики РФ отправлено более миллиона тонн грузов. Продолжаем ставить новые цели и будем их достигать».

Несмотря на то, что год был непростым, порт активно развивался и ставил трудовые рекорды и достигал новых целей. Эти успехи были отмечены на заседании.

Андрей Ильин, и.о. президента Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Мы сегодня на докризисные позиции выходим и по производству минеральных удобрений, и по производству электроэнергии, и по отгрузке в порту. Единственное, чтобы на сегодняшний день мы хотели увидеть - большее количество проводок и прохода объёмов через Северный морской путь. Но я думаю, что эта задача решаемая, достижимая».

На встрече члены Союза «Торгово-промышленная палата» говорили не только об успехах, но и проблемах, с которыми сталкиваются до сих пор. Конечно, обсуждали возможные пути их решения.

Николай Бережной, руководитель СТПП Мурманской области: «Это обмен опытом. Наука для других наших крупных предприятий Мурманской области. Обучиться системам управления, системам выполнения заданий и работы в таких сложных условиях, когда существуют санкции».

Участники встречи обсудили проблемы рыбаков. Одна из важных задач сделать так, чтобы ещё одна ведущая отрасль региона была оценена высококлассными экспертами и получила поддержку на федеральном уровне.