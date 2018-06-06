Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят

На телекомпанию «Арктик-ТВ» и двух спикеров, принимавших участие в специальном репортаже «Бизнес-МЕНТ», подали исковое заявление в суд. Один из героев нашего журналистского расследования - начальник отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александр Ермолин оскорбился информацией, озвученной в материале. В частности, он не согласен с тем, что знаменитые туфли из рыбьей кожи были презентованы московскому ревизору в качестве взятки.

Судебное заседание по гражданскому иску началось утром и затянулось практически до самого вечера. Истцов двое. Это начальник отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александр Ермолин и, собственно, сама полиция - орган исполнительной власти.

- Были распространены недостоверные сведения порочащие честь, достоинство и деловую репутацию начальника УРЛС УМВД России по Мурманской области Ермолина и УМВД России по Мурманской области, - считают истцы в погонах.

Ответчиков, по мнению силовиков, трое. Помимо нашего телеканала ущерб чести и достоинству госсструктуры и её главного кадровика нанесли бывшие сотрудники полиции. Основываясь на их устном заявлении в московский главк, журналисты и сделали наш первый специальный репортаж о нарушениях в верхушке полиции региона. Часть сведений даже нашла своё подтверждение в ходе проверки, которая прошла в Мурманской области некоторое время спустя. Но некоторые данные особенно сильно задели стражей правопорядка:

- Относительно третьего эпизода, относительно «отрицательные результаты работы скрывались, в том числе и взятками». Мы также полагаем, что необходимо подтверждать, во-первых, наличие взяток, а во-вторых, что эти взятки были направлены на сокрытие результатов отрицательной работы УРЛС.

Взяткой, один из спикеров нашего специального репортажа назвал те самые туфли из рыбьей кожи, которые господин Ермолин якобы подарил некоему проверяющему из Москвы по фамилии Кукленков. Сам факт покупки туфель, кстати, истец не отрицал.

- Ермолин, опрошенный сотрудниками службы безопасности, утверждает, что он передал эти ботинки рыбные. Даже если они, как сторона истца обвиняет, квалифицировал как взятку, но он высказал своё мнение об этом. Факт передачи же был.

- Я выхожу из кабинета. Смотри, говорит, Кукленков пошёл. Я говорю, ну да. Вот в принципе: как от моего кабинета вот до этих дверей. Кукленков идёт таким шагом. Он говорит, смотри, у него на ногах. Я говорю, а что на ногах? Он говорит, это туфли из рыбьей кожи, из сёмги. Вот мы ему как бы это...

По версии юристов областного УМВД, эта информация, опубликованная в СМИ, причинила истцу сильные моральные страдания. Выразились они, опять же, по словам юристов силового ведомства, в том, что «он был вынужден активизироваться и оправдываться» перед проверяющими. Свои страдания полицейский оценил в 200 тысяч рублей. По 50 со своих бывших коллег и 100 - с нашего телеканала.

- Это, безусловно, приносит нравственные страдания. Я полагаю, что каких-нибудь письменных доказательств я представить не могу, за медицинской помощью к врачам истец Ермолин не обращался. Но я полагаю, что этот факт совершенно очевиден. Ну, как минимум неприятно.

Однако в моральных страданиях полицейского усомнились ответчики. Они уверены, суммы компенсаций необоснованные.

- Вот мы услышали слова «очевидно, возможно, дети, родственники». Всё же, какие конкретно обстоятельства позволяют, в связи с чем, с какими обстоятельствами вы считаете, что Ермолину были нанесены моральные страдания? - пытаются выяснить у юристов в погонах.

- Всё, что я могла пояснить, я пояснила, - парирует истец в звании полковник.

Сегодня суд успел лишь выслушать мнения сторон, после чего был объявлен перерыв.

А кто прав и сколько же стоят страдания полицейского, станет ясно уже 22 июня.