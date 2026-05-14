Страх, боль, потери, любовь и… Победа! Необычная экспозиция в музее Полярного

Обо всём этом и не только писал в своих дневниках участник Великой Отечественной войны, подводник Георгий Сенников. Его рукописные заметки сегодня стали основной нескольких научных трудов Екатерины Постниковой – дочери моряка и научного сотрудника.

Она нашла настоящий клад – дневники отца – уже после его смерти. Екатерина Постникова - одна из дочерей моряка-подводника Георгия Сенникова, служившего на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны.

Георгию едва исполнилось 17, когда страна узнала, что началась война. Он прибыл в военкомат на следующий день, добровольцем его записали, но в сначала на Дальний Восток – в учебный отряд подводного плавания. После интеллигентному и миловидному парню сослуживцы дадут прозвище «Студент». Впрочем, не раз Сенников докажет своё мужество и стойкость, способность реагировать в стрессовых ситуациях быстро, выручать товарищей, будет отмечен боевыми наградами.

Но в дневники войдёт другое – жизнь. На полях рукописных листков будут и зарисовки – Георгий Иванович прекрасно рисовал. На его картинах, конечно, любимое море. Последнее полотно он закончил в ночь перед смертью, будто стремился непременно завершить работу.

Екатерина Постникова, дочь подводника Георгия Сенникова, ведущий научный сотрудник НИИ исторической антропологии и филологии Магнитогорского государственного технического университета: «Я думаю, если честно, эта картина – предчувствие смерти. За год до этого у него был инфаркт, но он восстановился. А вот уже 22 июня 1987 случился обширный инфаркт».

Черновики с заметками, мыслями и зарисовками Сенников вопреки запретам командования прятал между страницами штурманского журнала, а позже переписывал в тетради. Сегодня его рукописи – свидетельства подвигов, история из первых уст – неподдельная, живая. На основе дневников отца Екатерина Георгиевна издала несколько научных статей и опубликовала книги. Чтобы сохранить уже пожелтевшие от времени страницы, она передала записи отца со службы в Северном флоте в фонды историко-краеведческого музея Полярного.

Екатерина Постникова, дочь подводника Георгия Сенникова, ведущий научный сотрудник НИИ исторической антропологии и филологии Магнитогорского государственного технического университета: «Когда папе врачи велели гулять каждый день по 5 км, то он брал меня с собой и очень много рассказывал. Правда, я не всё запомнила. Очень рада, что есть эти его дневники. У меня есть ощущение, что я с ним общаюсь, поэтому эту тему я оставить не могу».

Недавно Екатерина Георгиевна обнаружила ещё один дневник – с его обучения в отряде подводного плавания. А значит, впереди ещё один такт кропотливой и важной работы по изучению наследия отца.

Копии дневников, репродукции картин Георгия Сенникова составляют основу временной экспозиции в музее Полярного. Прикоснуться к истории подводного флота через восприятие очевидцем событий Великой Отечественной войны можно до 26 июня.