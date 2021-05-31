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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.21 19:30

Страхи перед вакцинацией не имеют под собой научного основания

41 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки.  1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших  в Мурманске (+ 24), Мончегорске (+ 3) и Ковдорском районе (+ 3).

Президиум Российской академии наук призвал россиян сделать прививки от коронавируса нового типа, подчеркнув, что страхи перед вакцинацией не имеют под собой научного основания. Соответствующее заявление, на сайте академии. Отмечается, что история эпидемий прошлого показывает: вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом образованного человека на продолжающуюся пандемию. При этом в России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности, чтобы сделать прививку от коронавируса всем желающим без ограничений.

РАН назвала темпы вакцинации низкими, поскольку по состоянию на 28 мая первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, при этом полностью вакцинировались 8%. По законам эпидемиологии пандемию можно победить, если 60–70% населения получат вакцину.

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