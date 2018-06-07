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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.18 19:30

Страна завалила Президента своими вопросами

Владимир Путин, Президент России, общался сегодня с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. На «прямую линию», которая впервые проходила в новом цифровом формате, поступило более 2 миллионов вопросов.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным проходила в этом году уже в 16 раз. Её провели в совершенно новом цифровом формате, в виде конференц-связи, что помогало президенту  сразу же обращаться к главам регионов и министрам. Как всегда в ходе общения россияне задавали наиболее острые и значимые вопросы. Одним из таких был вопрос медицине, в частности, о диагностике и  лечении онкологических заболеваний.

- Во-первых, это нехватка в регионах онкологических центров и квалифицированной помощи, - утверждала Алевтина Киселева, волонтёр-медик. - Вот, например, в Апатитах онколог принимает всего два часа в день, и вы помните, что  именно из Апатитов к вам обращалась Дарья Старикова.

Напомним, Дарья Старикова после жалобу Путину на некачественную медицину в регионе и несвоевременную диагностику у неё рака, сразу же была отправлена на лечение в столичную клинику. Но, к сожалению, она и медики  не смогли одолеть недуг…

- Онкоцентры надо строить новые, но и дооборудовать те, что есть. Такая программа сейчас готовится, - отвечал на поднятый вопрос Владимир Путин, Президент РФ. - Она будет стоить, по предварительным подсчетам, примерно один  триллион рублей, она рассчитана до 2024 года.

Другой наболевшей проблемой, которая волнует сейчас, пожалуй, любого россиянина, стал значительный рост стоимости бензина.

- Скажите, пожалуйста, как долго ещё будут расти цены на топливо,  - интересуется Караваев Алексей (г.Санкт-Петербург), - 45 рублей литр! Сколько ж можно это терпеть? Невозможно это терпеть.

- Правительство уже приняло ряд мер на этот счёт, - успокаивает водителя Владимир Путин, Президент РФ. - В диалоге с нашими нефтегазовыми компаниями был снижен акциз по бензину на три, по дизтопливу -  на две тысячи. Принято решение отменить, планировавшиеся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов. Его не будет.

Продлилась «прямая линия» почти 4,5 часа. За это время президент успел дать ответы на десятки самых разных вопросов. Например, видеоблогеры  интересовались у главы страны, будет ли государство заниматься  криптовалютой, не пора ли убрать наказание за репосты.

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