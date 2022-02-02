Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера

В январе сына Алексея Веллера Михаила задержали сотрудники ГИБДД. Он находился за рулём в нетрезвом состоянии. За такое нарушение должны лишать прав. Однако суд до сих пор так и не состоялся.

Первый раз перенесли заседание в конце января. Тогда Михаил Веллер сообщил, что у него заболел адвокат. В следующий раз суд должен был рассмотреть дело 2 февраля. Однако и сейчас не срослось. И тоже по причине болезни. В этот раз занедужил сам Михаил Веллер.

В соцсетях высказывают предположения, что таким образом семья бывшего мурманского градоначальника, а ныне депутата Госдумы, пытается затянуть процесс, чтобы уйти от ответственности. Следующая дата заседания назначена на 8 февраля.