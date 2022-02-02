День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.22 19:30
Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера
В январе сына Алексея Веллера Михаила задержали сотрудники ГИБДД. Он находился за рулём в нетрезвом состоянии. За такое нарушение должны лишать прав. Однако суд до сих пор так и не состоялся.
Первый раз перенесли заседание в конце января. Тогда Михаил Веллер сообщил, что у него заболел адвокат. В следующий раз суд должен был рассмотреть дело 2 февраля. Однако и сейчас не срослось. И тоже по причине болезни. В этот раз занедужил сам Михаил Веллер.
В соцсетях высказывают предположения, что таким образом семья бывшего мурманского градоначальника, а ныне депутата Госдумы, пытается затянуть процесс, чтобы уйти от ответственности. Следующая дата заседания назначена на 8 февраля.
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