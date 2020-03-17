Странная работа специалистов Роспотребнадзора

В понедельник утром Мурманск потрясла новость - у иностранного участника шахматного турнира предварительно положительный результат на коронавирус. Была начата работа по определению круга контактов. Одними из первых были госпитализированы председатель Шахматной федерации Мурманской области Андраник Мусатян и организатор турнира Артём Кузьмин.

Сотрудники телеканала «Арктик-ТВ» предприняли необходимые меры профилактики. Те, кто работал на турнире, были отправлены на домашний карантин и ждали звонка медиков или сотрудников Роспотребнадзора. Некоторые, проявляя сознательность и инициативу, пытались самостоятельно дозвониться в Роспотребнадзор и узнать, что им делать дальше. На это ушло несколько часов. А в 17.30, в понедельник на странице официальной группы телеканала «Арктик-ТВ» мы опубликовали интервью Андраника Мусатяна, который уже несколько часов находился в изоляционном боксе: «Особенно непонятен двойной подход, потому что есть люди, которые обратились – наши сотрудники, а есть журналист, который болеет, у него ОРВИ, и никто к ним не едет, никто их в постановление ни в какое не включает».

Пока мурманчане внимательно следили за ситуацией с коронавирусом в городе и переживали за тех, кто попал во временную изоляцию, Роспотребнадзор Мурманской области провёл пресс-конференцию. Но вместо сведений об эпидемиологическом состоянии региона, руководство организации решило дать информацию о защите прав потребителей.

Конечно, в условиях, когда наши коллеги самоизолированы и ждут дальнейших инструкций, а мурманчане ждут от нас – журналистов – всю информацию, мы думали, что орган, ответственный за эпидемиологическое состояние региона, расскажет именно об этом. Но нет. Речь шла о защите прав потребителей, плохой воде, услугах ненадлежащего качества. О чём угодно, но только не о самой животрепещущей теме последних дней.

Валения Хяннинен, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Да, я бы прокомментировала. Я готовилась к встрече по данному вопросу. Тем не менее, смею заверить максимум действий с нашей стороны будет произведено в случае, если действительно подтвердится диагноз».

Но что такое «максимум действий», нам никто не пояснил. Журналисты телеканала пробовали встретиться с эпидемиологом Роспотребнадзора, но их попросили покинуть помещение, отказав в комментариях.