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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.21 19:30

Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн

Тема дня телеграм-каналов и средств массовой информации - 4 миллиона евро, на счету, открытом на известное имя - Aleksey Borisovich Veller. В рублях эта сумма астрономическая - свыше 330 миллионов.

Мы попробовали найти следы таких немалых доходов в официальных декларациях у депутата Госдумы от Красноярского края и экс-депутата парламента страны от Мурманской области Алексея Борисовича Веллера, но тщетно. Да, какой же депутат будет указывать зарубежный счёт в бумагах? Ведь это прямой билет на вылет из парламента. Участвовать в выборах с имуществом за рубежом тоже нельзя! В нашей стране не может быть депутатов с заграничными счетами.

Федеральный тelegram-канал «16 негритят» опубликовал информацию про банковский счёт в Европе, а именно в финансовом учреждении Княжества Лихтенштейн. На счету более 4 млн евро. Канал называет и его владельца - Aleksey Borisovich Veller. Доступ к нему имеют ещё 2 человека - это люди всё с той же известной в Мурманске фамилией: Mikhail Veller и Sergei Veller. С правовой точки зрения наличие счета в зарубежном банке для депутата Госдумы - прямой путь к прекращению депутатских полномочий, дают пояснения адвокаты.

Наталья Уварова, адвокат: «Законом, определяющим правовой статус депутата Госдумы, является закон о статусе сенатора и депутата Государственно Думы РФ, в соответствии с которым полномочия депутата Госдумы прекращаются досрочно при наличии у депутата и его членов семьи незакрытых валютных счетов в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Согластно чтатьи 10 федерального закона №79-ФЗ, несоблюдение депутатом Госдумы либо членами его семьи запрета иметь счета в иностранном банке за пределами территории РФ, влечёт досрочное прекращение его полномочий.

Решение о прекращении полномочий депутата Госдумы может быть принято соответствующей комиссией Государственной Думы в форме постановления о досрочном прекращении полномочий либо в судебном порядке путём подачи административного иска».

На ситуацию сразу же отреагировал генсовет партии «Единая Россия», ведь такой факт бросает тень на всю партию. Возможно, в кулуарах уже задумались, нужен ли им вообще такой представитель или его пора выгнать с позором. Но сначала должны пройти разбирательства правоохранительных органов.

В своём телеграмм-канале заместитель секретаря генерального совета «Единой России», председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал: «Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счёта в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время», - конец цитаты.

Саму ситуацию экспертное сообщество считает вопиющей и ожидает дальнейшей реакции.

Александр Кынев, политолог: «Ситуация нерядовая. Если доказательства будут, то игнорировать будет сложно. Бывали случаи, когда депутаты не подавали декорации о доходах, их просто лишали мандатов... Например, депутат Худяков в Тамбовской области, да, и в Мурманске были скандалы. Не подача в срок это одно, но, когда прямо выясняется, что ты нарушаешь Конституцию и изначально не имел право избираться, потому что есть такие атрибуты, которых физически быть не должно, с точки зрения права баллотироваться».

При наличии счета за границей нельзя участвовать в выборах. Причём не только в этом году от Красноярского края. Счёт, по данным источника, открыт в 2016 году, перед выборами Веллера в Госдуму в качестве кандидата от Мурманской области. Если факт будет доказан, то и они были выиграны вне закона! Неудивительно, что в комментариях СМИ Алексей Веллер начал отрицать наличие счёта, что, правда, признался в том, что бывал в самом Княжестве Лихтенштейн и неоднократно. Вы верите, что с туристической целью? Это местечко знаменито одним - офшорными банками, которые притягивают коррупционеров. На счетах в таких банках можно попытаться спрятать более 4 миллионов евро. И вот, что по этому поводу думают мурманчане (грамматика и пунктуация сохранены «ВК»):

Андрей Танделов:

4. ляма. евро. А деревяшки так и не снес в Мурманске..

Дмитрий Степанов

Хорошо наворовал. Талантище!

Мария Репина

Уже упала от таких цифр Думаю все понимают откуда такие деньги у Веллера

Любовь Костикова

Вот как надо воровать..... Деревяшки ещё постоят

Вспомнили мурманчане и про новое звание Алексея Веллера – «Почётный гражданин Мурманска».

Екатерина Ефимова

даже в шутку бы не стала называть его почетным Обокрал бюджет

Что дальше? На этот вопрос в Сети отвечают просто: «Сажать».

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