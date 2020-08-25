Странное уголовное дело: избили Романа два года назад, а теперь ещё и угрожают

Владелец паблика «Мурманск» Роман Глек требует справедливого наказания для своих обидчиков. Мужчины избили Романа возле кальянной ещё два года назад и до сих пор им удаётся скрываться от правосудия. Кроме всего прочего, блогеру с недавнего времени стали поступать угрозы.

Сбили с ног, сломали челюсть, нос и оставили множественные гематомы на лице. Так описал случившееся с создателем группы «Мурманск» Романом Глеком его адвокат Павел Дьяконов. Конфликт между блогером и двумя молодыми людьми произошёл ещё два года назад. Парни пришли в развлекательное заведение, но обслуживать их отказались, сославшись на то, что девушки, которые их сопровождали, предположительно не достигли совершеннолетия. Тогда свою правоту хулиганы решили доказать силой, дождавшись владельца кальянной они стали наносить ему удары.

Павел Дьяконов, адвокат Мурманской региональной коллегии адвокатов: «Преступление оценивается к средней тяжести, наказание вплоть до лишения свободы».

Зачинщики драки до сих пор не понесли никакого наказания. Глек, попавший под раздачу написал заявление в полицию в 2018 году, но результатов расследования так и не дождался, как и извинений от обидчиков. А спустя два года стал получать угрозы.

Павел Дьяконов, адвокат Мурманской региональной коллегии адвокатов: «В производстве органов дознания находится данное уголовное дело. В августе Глек обнаружил записку с угрозами в автомобиле, в котором говориться, что ему надо забрать заявление. Нами написано ходатайство в полицию 5 августа, но до настоящего времени никаких ответов не поступило и мы усматриваем волокиту со стороны правоохранительных органов Мурманской области».

По словам защитника Романа Глека, дело намеренно затягивается. С момента подачи заявления и заведения уголовного дела предполагаемые нарушители закона находятся в статусе свидетелей, а ведь есть и доказательства вины - записи с видеокамер, а также съёмки с мобильного телефона.