Странный выстрел прозвучал в машине

Утром 13 мая в Ленинском округе Мурманска сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в своем автомобиле.

По предварительной версии, мужчина, 1987 года рождения выстрелил себе в голову. Однако остался жив и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали полицейские, следователь и криминалисты. Они осмотрели автомобиль пострадавшего и прилегающую территорию. По словам следователя, оснований, что в отношении полицейского было совершено преступление нет.

Сейчас выясняется картина произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.