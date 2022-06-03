Страны должны по-прежнему уделять первоочередное внимание вакцинации населения - ВОЗ

14 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (9), Мончегорске (2) и Кольском районе (1).

14 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (9), Мончегорске (2) и Кольском районе (1).

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что при проведении иммунизации от коронавируса страны должны по-прежнему уделять первоочередное внимание вакцинации групп населения, подвергающихся особенно высокому риску заражения, включая работников здравоохранения, людей с ослабленным иммунитетом и пожилых.

Эксперты констатировали, что так называемый гибридный иммунитет, приобретаемый людьми в результате вакцинации в сочетании с перенесённым до или после неё ковидом, является более сильным, чем иммунитет, ставший результатом только вакцинации или только перенесённого заболевания, сообщает ТАСС.