Страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией – Владимир Путин

Владимир Путин предложил обсудить на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил во вторник, меры по смягчению последствий пандемии для экономики стран-участниц.

Из-за распространения коронавируса встреча Шанхайской организации сотрудничества состоялась в формате видеоконференции. Участники саммита, что немаловажно должны утвердить комплексный план организации по борьбе с эпидемиями.

Глава государства отметил, что Россия председательствовала в ШОС в период, когда страны организации столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью ей противостоять, поэтому в повестку совместной работы были внесены коррективы - повышенное внимание уделялось взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения и вопросам защиты жизни и здоровья граждан.

«Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией», - отметил Владимир Путин.

По словам Президента, Россия передала партнёрам по объединению на безвозмездной основе около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры, а в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.