День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.18 19:30
Страшная авария в центре города унесла жизнь человека, еще девять – пострадали
Водитель внедорожника «Ниссан» двигался по улице Полярные Зори, затем его автомобиль внезапно, не снижая скорости, по прямой траекторий въехал в автобус маршрута № 10. Участниками аварии также стал грузовик и легковушка.
Специальные службы извлекли мужчину из искорёженного джипа, он был без сознания, реанимационные мероприятия медиков оказались напрасны, вскоре от полученных травм мужчина скончался. В аварии также пострадал водитель автобуса и восемь пассажиров, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в медсанчасти «Севрыба».
Сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося, выясняется, что же послужило причиной трагедии. Есть версии, что водителю машины «Ниссан» стало плохо, либо невнимательность за рулем стала роковой.
Комментарии
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Последние комментарии
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
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Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
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