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День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.18 19:30

Страшная авария в центре города унесла жизнь человека, еще девять – пострадали

Водитель внедорожника «Ниссан» двигался по улице Полярные Зори, затем его автомобиль внезапно, не снижая скорости, по прямой траекторий  въехал в автобус  маршрута № 10. Участниками аварии также стал грузовик и легковушка.

Специальные службы извлекли мужчину из искорёженного джипа, он был без сознания, реанимационные мероприятия медиков оказались напрасны,  вскоре от полученных травм мужчина скончался. В аварии также пострадал водитель автобуса и  восемь пассажиров, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в медсанчасти «Севрыба».

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося, выясняется, что же послужило причиной трагедии. Есть версии, что водителю машины «Ниссан» стало плохо, либо невнимательность за рулем стала роковой.

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