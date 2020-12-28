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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.20 19:30

Страшная гибель моряков в холодных водах Баренцева моря

Рыболовецкий траулер «Онега» потерпел крушение в Баренцевом море. Из всего экипажа живыми удалось найти только двух моряков.

Сегодня рядовое рыбацкое судно «Онега» стала известна всей России, но никак город в Архангельской области, а как траулер, с которым произошло страшное ЧП. Судно затонуло в районе Новой Земли.

Информация о происшествии поступила утром, по предварительным данным на затонувшем судне сработал спасательный буй.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Поступила информация о крушении в 6.20 в акватории Баренцева моря. Экипаж судна «Войково» оказал помощь и спас двух человек, взяв их на борт. Судьба остальных неизвестна. В район крушения направлено 3 судна, а также вылетел самолёт ИЛ 38».

Одной из причин гибели судна «Онега» называют пренебрежение техникой безопасности в сочетании с плохой погодой. По предварительной версии, моряки выбирали из моря снасти с добычей, а из-за обледенения борта, и большой нагрузки судно потеряло остойчивость, накренилось, его захлестнула волна и оно пошло ко дну. Экипаж траулера «Онега» не смог быстро воспользоваться спасательными шлюпками.

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Кристина Лобанова, и.о. старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (по взаимодействию со СМИ): «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, рассматриваются все версии произошедшего».

Для родственников моряков организована «горячая линия».

В распоряжении нашей редакции появилось видео с судна, которое сейчас ведёт промысел в районе Новой Земли, по нему можно судить о том, насколько может обледенеть траулер. В таких погодных условиях человек за бортом может находиться в живых не более 5 минут, поэтому шансы найти оставшихся членов экипажа живыми, крайне малы.

 

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