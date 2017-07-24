Страшная трагедия на дороге унесла жизни двух северян

Водитель и пассажир автомобиля «Ford Focus» разбились насмерть на автодороге Мишуково-Снежногорск. Обстоятельства и причины аварии теперь предстоит выяснить следователям.

ДТП произошло в минувшее воскресенье около восьми вечера. По предварительным данным, водитель «Ford Focus» не учёл дорожную обстановку, машина съехала с проезжей части в кювет, где автомобиль перевернулся.

По словам очевидцев, на пути машины оказался огромный валун.

- В результате ДТП 35-летний водитель и 28-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - пояснил Александр Игнатович, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД УМВД по Мурманской области. - Управление Госавтоинспекции в очередной раз хочет обраться к водителям и напомнить им о необходимости соблюдения ПДД, о необходимости соблюдать скоростной режим.