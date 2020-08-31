«Страшно, по ночам вижу его глаза» - вышла очередная серия проекта «Война в Заполярье»

На «Арктик-ТВ» вышла новая серия проекта «Война в Заполярье». Напомним, в цикле короткометражных фильмов телекомпания рассказывает о страницах истории Великой Отечественной войны, о кровопролитных боях, людях и подвигах, которые они совершали на Кольской земле. Новая часть проекта посвящена боям в Долине славы.

У жителей области есть такая традиция, проезжая Долину славы, сигналить в память о тех, кто сражался на этих рубежах, но немногие знают, что ожесточенные бои проходили в стороне от спокойной даже в то время долины.

За каждым сражением, наступлением врага, контратаками стоят человеческие жизни. В своих дневниках, сохраненных в карманах гимнастёрок, красноармейцы без прикрас рассказывали о том, что происходило здесь на заполярных сопках: «Вновь были в операции. В схватке штыком заколол, а он за винтовку держится и в глаза мне смотрит. Страшно, по ночам вижу его глаза».

Четвертая часть 8-серийного проекта «Война в Заполярье», подготовленного телекомпанией «Арктик-ТВ», посвящена Долине славы и всем советским солдатам, защищавшим этот рубеж. К слову, в сьёмках памятного ролика принимали участие мурманские конструкторы, которые и воссоздали один из реальных боев.

Посмотреть серию «Долина смерти» проще всего на официальной странице телеканала в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте арктик-тв.рф.