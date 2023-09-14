Страшное ДТП, унёсшее жизни четырёх человек, в том числе и ребёнка, произошло в районе 1412 километра федеральной автодороги «Кола»

По предварительной информации, водитель автомобиля «LADA-PRIORA», выполняя манёвр «Обгон», не убедился в безопасности движения и совершил выезд на встречную обочину. После этого автомобиль развернуло и произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем.