Страшные выстрелы в Североморске унесли три жизни

В Североморске произошло жестокое убийство. Воскресным вечером в квартире дома на улице Сивко флотской столицы были обнаружены три мертвых человека. По предварительной информации, они погибли от огнестрельных ранений.

В настоящее время командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего – контрактника и его семьи. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно известно, что погибли семилетний ребёнок, его мать и отчим - военнослужащий.

По одной из версий, мужчина 1986 года рождения накануне не вышел на службу, а вечером вернулся домой с обрезом, застрелил свою семью, после чего покончил с собой. По информации, полученной нашим телеканалом, девушка вместе со своим ребёнком от первого брака переехала из Саратова в Североморск полгода назад. С новым мужем - военнослужащим она познакомилась по интернету.