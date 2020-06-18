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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.20 19:30

Страшный день в памяти мурманчан

12 тысяч авиабомб сбросили фашисты 18 июня 1942 года на Мурманск. Этот день пожилые северяне называют самым страшным с истории города-героя. Но мурманчане не только выстояли, но и продолжали самоотверженно трудиться, внося неоценимый вклад в Победу страны.

День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны -  так называется самый трагический день в истории Мурманска, когда фашистские самолёты сбросили несколько тысяч авиабомб на молодой город-порт.

Евгений Никора,  глава администрации города Мурманска: «Стертый с лица земли город, он выстоял, продолжал работать, выполнять свою неоценимую роль для страны. И  этот город не просто выстоял, он был восстановлен, он заново построен».

До дрожи, до боли в сердце звучат истории очевидцев жестокости врага, победить которого смогли только благодаря единству и мужеству. Мурманчане понимали свою уникальную миссию, роль незамерзающего порта, артерии для большой земли. Корабли с продовольствием, боеприпасами, техникой, медицинским оборудованием и лекарствами по лендлизу тоже приходили сюда. Остановка работы порта была равносильна смерти.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: « На меня самое яркое впечатление произвело выступление  Тамары Ивановны Ивановой, когда мы открывали этот мемориал. К сожалению, сегодня её нет среди нас. Маленькой девочкой с мамой и сестрой они пережили этот день. Они остались без дома. Мама устроила их на ночлег фактически к чужим людям, чем-то успела накормить и убежала работать в порт».

Мурманчане помнят этот день, многое они узнали из уст родителей, бабушек и дедушек.  Не перестают восхищаться их бесстрашием и героизмом.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Три  года назад здесь был построен такой скромный, но, с мой точки зрения, щемящий сердце небольшой мемориал, который посвящён этой дате. Это действительно стало местом, где люди, которые понимают, что нашей сегодняшней жизнью мы обязаны своим предыдущим землякам, которые после этой бомбежки жили и работали. Мы можем прийти сюда и отдать дань памяти».

18 июня и в другие важные для города даты, здесь людно. Сегодня эпидемиологическая обстановка не позволяет собираться вместе и проводить памятные митинги. Люди с раннего утра приходят сюда по одному, оставляют цветы и скромно уходят, давая возможность другим тоже почтить память героев - солдат, простых тружеников и мурманчан, живших в прифронтовом Мурманске.

Любовь Шанина, мурманчанка: «Удивляюсь стойкости и мужеству наших мурманчан, которые отстояли город, превратили его в цветущий город-сад. Хочется низко поклониться им, сказать добрые слова, всем ветеранам, которые жили и живут».

А наша задача чтить память людей, сохранивших нам в наследство уникальный, любимый город, и передавать эту память будущим поколениям.

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