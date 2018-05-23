Страшный сценарий разработали для учений в Центре по обращению с радиоактивными отходами

В Центре по обращению с радиоактивными отходами в Сайда Губе экстренные службы провели масштабные антитеррористические учения.

По их легенде, группа «диверсантов» совершила вооруженное нападение на радиационно опасный объект «СевРАО» и захватила «заложников» из числа работников предприятия. Руководителем учений было принято решение взять здание, где скрылись уловные злоумышленники, штурмом.

Операцию отряд специального назначения провёл без потерь – группе удалось освободить людей и задержать террористов. Но, как оказалось, «боевики» заложили на территории несколько самодельных взрывных устройств. Одно из них удалось обнаружить и обезвредить, а вот втрое сдетонировало, возникший в результате взрыва пожар был ликвидирован оперативно прибывшими на место происшествия пожарными.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения с поставленными задачами справились успешно.