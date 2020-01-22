Страшный сон Владимира Долинина, ветерана предприятия «Электротранспорт», пенсионера

Сорок лет мурманский водитель троллейбуса Владимир Долинин читал северянам стихи и сказки, дарил тепло души и хорошее настроение. Недавно он вышел на пенсию. В гостях у любимого и известного в Заполярье пилота электролайнера побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Владимир Долинин, ветеран предприятия «Электротранспорт»: «Жил, был в Мурманске троллейбус … пассажиров развозил» - эти стихи подарили водителю троллейбуса Владимиру Долинину благодарные пассажиры. Красивый, как у артиста поставленный голос, пытливый ум и нескончаемый позитив - несколько десятилетий подряд Владимир Владимирович радовал пассажиров стихами и занимательными историями. А всё началось с железного коня повышенной комфортности «Арктика» в 1981 году.

Владимир Долинин, ветеран предприятия «Электротранспорт»: «Добрый день, уважаемые пассажиры. Мы так рады, мы так счастливы приветствовать вас в салоне нашего прекрасного электролайнера. Там играла музыка постоянно. Я стал в это вплетать пожелания пассажирам, начал всё собирать из иностранных фильмов, у людей, кто, что скажет хорошее, всё это стал выдавать в эфир трансляции в салоне».

В помощь творческому водителю и труды академика Лазарева - русское народное творчество, живопись и произведения классиков. Любимый автор – Пушкин. И ведь недостаточно Владимиру Долинину просто насладиться произведениями, главное, докопаться до сути, понять умело зашифрованный поэтом или художником смысл. Порой на это уходят годы, но все ребусы он разгадывает до конца. Например, в сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях» .

Владимир Долинин, ветеран предприятия «Электротранспорт»: «Это сказка о войне 1812 года с Наполеоном. Королевич Елисей - это Кутузов. Елисей с древнееврейского – спаситель, яблоко летит отравленное, яблоко – это символ греха. Яблоко здесь – пушечное ядро. Бабка с клюкой, которая принесла отравленное яблоко, – французская артиллерия, а царевна, которую они хотели убить, - это наша русская армия, а зеркальце – листовая гравировальная карта России».

За сорок с лишним лет трудового стажа Владимир Долинин работал на всех маршрутах, было много побед и профессиональных наград, в том числе и звание «Герой труда». Он один из самых верных членов профсоюза предприятия.

Загрустили без стихов и сказок пассажиры, да и самому Владимиру Владимировичу к новой жизни пока привыкнуть трудно, ему родной железный конь ночами снится.

Владимир Долинин, ветеран предприятия «Электротранспорт»: «Снится - ехал-ехал, а потом бах! Троллейбус в пробке встал на спуске с улицы Кооперативной. Смотрю, пробка стоит. Я пока в туалет сходил, прихожу, а моего троллейбуса нет. Мне говорят: «Звони диспетчеру!». Диспетчер говорит: «Твой троллейбус забрали, там слесаря какой-то троллейбус ремонтируют, пойдёшь его и возьмёшь. Я пошёл и проснулся».

Время пришло передать руль молодым, говорит Владимир Долинин, на пенсии столько времени свободного стало, можно путешествовать. У каждого возраста своя красота и своё предназначение, уверен творческий водитель.

Владимир Долинин, ветеран предприятия «Электротранспорт»: «Сейчас мне перерасчёт пенсии сделают, потом я поеду в Белоруссию отдыхать. А потом уже видно будет, как и чего. Я же не могу сидеть как Кощей до 70-80 лет за рулём! Я вот хочу молиться. Старость даётся, чтобы готовить душу к следующей жизни, чтобы в хорошего человека душа вселилась. Такие дела…».